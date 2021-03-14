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Участник «Минской лыжни» в гонке с Лукашенко упал за полминуты четыре раза

14.03.2021 10:41 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Один из участников Республиканского зимнего спортивного праздника «Минская лыжня — 2021» в Раубичах за 30 секунд упал четыре раза, соревнуясь с Александром Лукашенко. Видео опубликовал телеграм-канал «Пул Первого» с комментарием «Приз за волю к победе!».

Кто был этот мужчина под номером два, и за какую команду выступал — неизвестно. В биатлонной эстафетной гонке «4 по 2 километра» принимали участие команды Александра Лукашенко, Администрации президента, Аппарата Совета Министров, облисполкомов, Минскгорисполкома и других команд.

Мнения в соцсетях по поводу падающего на лыжах мужчины разошлись — кто-то искренне его жалел, кто-то считал, что «это все подстроено».

Напомним, в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км победила команда Лукашенко.

 
 
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Кто был этот мужчина под номером два, и за какую команду выступал - неизвестно.
 
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