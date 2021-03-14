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Участник «Минской лыжни» в гонке с Лукашенко упал за полминуты четыре раза
Источник материала: Tut.by
Один из участников Республиканского зимнего спортивного праздника «Минская лыжня — 2021» в Раубичах за 30 секунд упал четыре раза, соревнуясь с Александром Лукашенко. Видео опубликовал телеграм-канал
Кто был этот мужчина под номером два, и за какую команду выступал — неизвестно. В биатлонной эстафетной гонке «4 по 2 километра» принимали участие команды Александра Лукашенко, Администрации президента, Аппарата Совета Министров, облисполкомов, Минскгорисполкома и других команд.
Мнения в соцсетях по поводу падающего на лыжах мужчины разошлись — кто-то искренне его жалел, кто-то считал, что «это все подстроено».
Напомним, в эстафете биатлонной гонки 4 по 2 км
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Кто был этот мужчина под номером два, и за какую команду выступал - неизвестно.
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