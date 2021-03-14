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«Лизость к телу». Басков: «При хороших учителях, таких как наш глава государства, который ставит нас не только на лыжи…»
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Глава ФХБ рассказал по БТ о своем участии в «Минской лыжне».
Дмитрий Басков, ОНТ
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«Лизость к телу». Басков: «При хороших учителях, таких как наш глава государства, который ставит нас не только на лыжи…»
Глава ФХБ рассказал по БТ о своем участии в «Минской лыжне».
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