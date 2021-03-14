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«Лизость к телу». Басков: «При хороших учителях, таких как наш глава государства, который ставит нас не только на лыжи…»

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Глава ФХБ рассказал по БТ о своем участии в «Минской лыжне».

Лыжи похожи на коньковый бег, а еще и при хороших учителях, таких как наш глава государства, который ставит нас не только на лыжи, а заставляет нас разносторонне развиваться, ну, мы схватываем, наверное, не на лету, но стараемся.

Дмитрий Басков, ОНТ

 
 
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