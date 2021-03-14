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К голодовке обвиняемого по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова присоединилась его девушка

14.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

К голодовке обвиняемого по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова присоединилась его девушка Ольга Корякина, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».

Фурманова задержали 29 мая 2020 года во время сбора подписей за кандидата в президенты Светлану Тихановскую на пикете в Гродно. Его обвинили в организации действий, грубо нарушающих общественный порядок (часть 1 статьи 342 УК).

11 марта стало известно, что Фурманов объявил голодовку.

В прошлом году мать Фурманова и Корякина объявили голодовку под СИЗО №1. Мать держала голодовку пять дней и прекратила ее по состоянию здоровья. Корякина голодала десять дней.
 
Теги: Гродно
 
 
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К голодовке обвиняемого по «делу Тихановского» Дмитрия Фурманова присоединилась его девушка Ольга Корякина, сообщает телеграм-канал «Страна для жизни».
 
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