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Жириновский о Лукашенко: с какой стати 26 лет один человек у власти

14.03.2021 10:57 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о том, что Россия вынуждена пока поддерживать Александра Лукашенко.

Кремль опасается того, что Запад поможет осуществить Беларуси «украинский вариант».
Жириновский считает, что белорусский вопрос можно решить вхождением республики в состав России шестью губерниями.


Фото: ВКонтакте

Ранее сообщалось, что Жириновский после выборов президента в Беларуси пришел к белорусскому посольству, чтобы высказать свое отрицательное отношение к действующей власти в республике, пишет belnovosti.by

Жириновский во время стрима на ютюб-канале пояснил, что его «возмутила цифра за Лукашенко».

Почему 80 % за него? – вопрошал Жириновский, отвечая на вопросы «Нашему дому».

Лидер ЛДПР заметил, что он видел реакцию белорусского народа после выборов.

С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо? – пояснил свою позицию российский политик.

Жириновский считает, что Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».

Глава ЛДПР указал на отсутствие многопартийности в Беларуси.
 
 
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о том, что Россия вынуждена пока поддерживать Александра Лукашенко.
 
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