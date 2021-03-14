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Жириновский о Лукашенко: с какой стати 26 лет один человек у власти
Источник материала: Партизан
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о том, что Россия вынуждена пока поддерживать Александра Лукашенко.
Кремль опасается того, что Запад поможет осуществить Беларуси «украинский вариант».
Жириновский считает, что белорусский вопрос можно решить вхождением республики в состав России шестью губерниями.
Фото: ВКонтакте
Ранее сообщалось, что Жириновский после выборов президента в Беларуси пришел к белорусскому посольству, чтобы высказать свое отрицательное отношение к действующей власти в республике,
Жириновский во время стрима на ютюб-канале пояснил, что его «возмутила цифра за Лукашенко».
Почему 80 % за него? – вопрошал Жириновский, отвечая на вопросы «Нашему дому».
Лидер ЛДПР заметил, что он видел реакцию белорусского народа после выборов.
С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо? – пояснил свою позицию российский политик.
Жириновский считает, что Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».
Глава ЛДПР указал на отсутствие многопартийности в Беларуси.
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский высказался о том, что Россия вынуждена пока поддерживать Александра Лукашенко.
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