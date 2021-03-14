Жириновский о Лукашенко: с какой стати 26 лет один человек у власти

Кремль опасается того, что Запад поможет осуществить Беларуси «украинский вариант».

Жириновский считает, что белорусский вопрос можно решить вхождением республики в состав России шестью губерниями.









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пишет belnovosti.by Ранее сообщалось, что Жириновский после выборов президента в Беларуси пришел к белорусскому посольству, чтобы высказать свое отрицательное отношение к действующей власти в республике,belnovosti.by





Жириновский во время стрима на ютюб-канале пояснил, что его «возмутила цифра за Лукашенко».





Почему 80 % за него? – вопрошал Жириновский, отвечая на вопросы «Нашему дому».





Лидер ЛДПР заметил, что он видел реакцию белорусского народа после выборов.





С какой стати 26 лет один человек у власти, даже если было бы все хорошо? – пояснил свою позицию российский политик.





Жириновский считает, что Лукашенко давно «должен был отойти в сторону и дать дорогу другим кандидатам».





Глава ЛДПР указал на отсутствие многопартийности в Беларуси.



