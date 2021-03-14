Путин больше не лучший друг? Лукашенко изменил риторику в отношении россиян

пишет telegraf.com.ua Об этом в своем Твиттере сообщила российская журналистка Мария Борзунова. Она также поделилась скриншотами заявлений белорусского "лидера",telegraf.com.ua









В свою очередь "президент" Беларуси сказал: "Обратите внимание на мою фразу: друзей у нас в мире нет".





На скриншоте новость со словами Лукашенко в августе 2020 года:

В то же время уже спустя полгода, а январе "президент" Беларуси слегка уточняет свое отношение к Путину:





Но уже 13 марта непризнанный беларусский лидер объявляет совсем противоположное своим ранее сказанным словам заявление:







