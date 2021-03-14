Bloomberg: ЕС призвал Беларусь не спешить с запуском АЭС









Комиссар по энергетике Европейского союза Кадри Симсон призвала Беларусь не рисковать и не спешить с запуском АЭС в Островце до дальнейших испытаний её безопасности, пишет Bloomberg. Вопрос безопасности новой белорусской атомной электростанции стал главным в политической повестке дня Европы, по мере того как Минск готовится к её запуску в конце марта.

В феврале Европарламент уже потребовал, чтобы запуск отложили до тех пор, когда не будут сделаны все рекомендованные экспертами исправления в работе станции. Так, группа европейских регуляторов по атомной безопасности заявила, что ключевые проблемы Беларусь устраняет, но полный доклад можно будет сделать только позже, после дальнейших проверок. И европейский комиссар заявила в письме Минску, что все рекомендации проверяющих важны и должны быть исполнены в кратчайшие сроки.

Кадри Симсон отметила, что решение о запуске АЭС относится к суверенным делам Беларуси, но если оно будет принято после дальнейших проверок и исправлений недочётов, то это благотворно скажется на доверии между странами.

Дело в том, что АЭС в Островце находится в 40 км от столицы Литвы, и Вильнюс призвал ЕС убедиться, что её работа будет безопасной, поясняет Bloomberg.



