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Что смотреть весной: 5 сериалов, которые можно увидеть уже в марте

14.03.2021 11:05 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Первый весенний месяц вряд ли порадует вас солнечной погодой и капелями, но не стоит расстраиваться: у вас появился повод остаться дома за просмотром очередных новинок сериалов. И в этом плане середина марта выглядит вполне многообещающе и порадует любителей криминальных детективов, супергеройских саг и подростковых драм. Какие новинки сериалов ждут вас в марте - смотрите в подборке Sputnik.

Поколение - с 11 марта

Стильный сериал об учениках старшей школы и их проблемах: буллинге, гендерной идентификацией и сексуальной идентичностью. Продюсеры обещают честное видение современных тинейджеров, а тон шоу описывают как "мрачный, но игривый".

Единственный - с 12 марта

Новый сериал от Netflix про исследовательницу, которая неожиданно открывает новый способ поиска идеальной половинки по ДНК и создает амбициозный стартап - сервис по подбору пары. И все бы ничего, но любовь и ложь образуют сложную спираль.

Чикатило - с 18 марта

Российский детектив о том, как советские правоохранительные органы много лет пытались поймать убийцу, а он успешно притворялся образцовым гражданином. Интересно, что весь актерский состав был давно известен, но кто сыграет главного героя - до последнего момента держалось в секрете.

Сокол и Зимний Солдат - с 19 марта

Капитан Америка ушел на покой и завещал свой щит супергерою Соколу. А помогать ему будет старинный приятель Капитана Баки Барнс, который давно пытается понять, в чем же суть мира. Дуэт рискует составить конкуренцию Бэтмену и Робину, что уже интересно.

Леонардо - с 24 марта

8-серийный проект расскажет о художнике Леонардо да Винчи. Жизнь гениального творца будут транслировать через историю создания его картин: каждая серия будет посвящена достижению гения в науке или искусстве.

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Маньяки, герои Мстителей, шоу о Леонардо да Винчи и новая подростковая драма - первый месяц весны обещает быть запоминающимся.
 
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