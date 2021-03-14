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В микрорайоне Сокол по маршруту ездит автобус с большим бело-красно-белым флагом
Источник материала: Хартия'97
В микрорайоне Сокол по маршруту ездит автобус с большим бело-красно-белым флагом
Патриотический флешмоб набирает обороты.
Минский микрорайон Сокол поддержал челлендж Уручья. Теперь и тут по маршруту ездит автобус с большим бело-красно-белым флагом.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Патриотический флешмоб набирает обороты.
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