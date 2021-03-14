Источник материала: Хартия'97

Запуск российской ракеты «Протон-М» не взялась страховать ни одна компания 3 14.03.2021, 10:33

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Иллюстрационное фото

Риски провала слишком велики.

В ходе тендера на страхование рисков при запуске ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука» заявку не подала ни одна компания, сообщает ghall.com.ua .

Согласно материалам на сайте госзакупок, где разместили тендер, стоимость контракта оценивалась в 2,6 млрд рублей. В случае провала запуска страховая сумма составила бы 17,7 млрд рублей.

Однако в итоге закупку признали несостоявшейся, так как страховщики не подали ни одной заявки. Тендер объявлял входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — отмечалось в сведениях о закупке.

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