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Запуск российской ракеты «Протон-М» не взялась страховать ни одна компания

14.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Запуск российской ракеты «Протон-М» не взялась страховать ни одна компания

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  • 14.03.2021, 10:33
  • 3,180
Запуск российской ракеты «Протон-М» не взялась страховать ни одна компания
Иллюстрационное фото

Риски провала слишком велики.

В ходе тендера на страхование рисков при запуске ракеты-носителя «Протон-М» с модулем «Наука» заявку не подала ни одна компания, сообщает ghall.com.ua.

Согласно материалам на сайте госзакупок, где разместили тендер, стоимость контракта оценивалась в 2,6 млрд рублей. В случае провала запуска страховая сумма составила бы 17,7 млрд рублей.

Однако в итоге закупку признали несостоявшейся, так как страховщики не подали ни одной заявки. Тендер объявлял входящий в «Роскосмос» Центр эксплуатации объектов наземной и космической инфраструктуры (ЦЭНКИ).

«Закупка осуществляется вследствие аварии, иных чрезвычайных ситуаций природного или техногенного характера, непреодолимой силы, при необходимости срочного медицинского вмешательства, а также для предотвращения угрозы возникновения указанных ситуаций», — отмечалось в сведениях о закупке.

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