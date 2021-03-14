Источник материала: Хартия'97

Жители Сеницы провели эффектную акцию солидарности 1 14.03.2021, 10:23

Люди вышли на воскресный протест в черных одеждах и с красными лентами в руках.

Сеница провела флешмоб солидарности с политзаключенными, сообщает телеграм-канал UsyLukashenko .

Люди вышли на воскресную акцию в черных одеждах и с красными лентами в руках.





















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