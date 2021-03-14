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Жители Сеницы провели эффектную акцию солидарности
Источник материала: Хартия'97
Жители Сеницы провели эффектную акцию солидарности
Люди вышли на воскресный протест в черных одеждах и с красными лентами в руках.
Сеница провела флешмоб солидарности с политзаключенными, сообщает телеграм-канал
Люди вышли на воскресную акцию в черных одеждах и с красными лентами в руках.
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Люди вышли на воскресный протест в черных одеждах и с красными лентами в руках.
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