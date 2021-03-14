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Британский министр назвала политику официального Минска трусливой

14.03.2021 11:19 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Британский министр назвала политику официального Минска трусливой

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  • 14.03.2021, 10:18
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Британский министр назвала политику официального Минска трусливой
Уэнди Мортон

Уэнди Мортон поддержала Польшу в дипломатическом конфликте с Лукашенко.

Министр Великобритании по делам Европейского соседства и Америки Уэнди Мортон поддержала Польшу в дипломатическом конфликте с Беларусью.

«Великобритания солидарна с Польшей после необоснованной высылки трех польских дипломатов из Беларуси. Очередная трусливая атака на тех, кто просто выполнял свою работу. Наши страны едины в поддержке белорусского народа. Вместе ради Беларуси!» — написала Мортон на своей странице в «Твиттере», сообщают naviny.online.

Дипломатический конфликт между Беларусью и Польшей начался после того, как 9 марта временный поверенный в делах Польши Мартин Войцеховский был вызван в белорусский МИД, где ему был заявлен «решительный протест в связи с участием консула генерального консульства Республики Польша в Бресте Ежи Тимофеюка в неофициальном мероприятии, посвященном «дню проклятых солдат», прошедшем 28 февраля в Бресте с участием представителей неправительственных и молодежных организаций». Тимофеюку было предложено покинуть страну в течение 48 часов.

10 марта заместитель министра иностранных дел Польши по вопросам безопасности, американской, азиатской и восточной политики Мартин Пшидач сообщил в «Твиттере», что один из сотрудников белорусского посольства в Варшаве объявлен персоной нон грата.

«В ответ на враждебные и необоснованные действия белорусских властей в отношении польского консула в Бресте Польша сегодня объявила дипломата из посольства Беларуси в Варшаве персоной нон грата. Соответствующая информация была передана в дипломатической ноте во время встречи в МИД Польши», — написал Пшидач.

Прокурор Бреста 10 марта возбудил уголовное дело в связи с проведением в областном центре мероприятия, посвященного «дню проклятых солдат». В рамках «расследования» задержан соучредитель «Польской школы».

11 марта МИД Беларуси вручил Войцеховскому ноту, в которой руководителю и консулу генерального консульства Польши в Гродно было предложено покинуть территорию страны в течение 48 часов.

Вечером 12 марта Варшава, как и обещала, объявила о высылке двух белорусских дипломатов: консула из посольства в столице страны и руководителя генконсульства в Белостоке.

13 марта польских дипломатов поддержало посольство США в Минске.

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Теги: Брест, Гродно
 
 
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Уэнди Мортон поддержала Польшу в дипломатическом конфликте с Лукашенко.
 
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