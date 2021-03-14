|
Фотофакт. «Теперь понятно, кого посылать от Беларуси в Пекин на Игры-2022...»
14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць
Источник материала: Салiдарнасць
Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Николай Лукашенко оказался самым быстрым участником «Минской лыжни». Ему даже серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону Сергей Новиков уступил около 50 секунд.
Николай Лукашенко с отцом. Фото БЕЛТА
«Ну, теперь понятно, кого посылать от Беларуси в Пекин на Игры-2022...», – пишет
«Чудеса на «Минской лыжне», – констатирует
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Николай Лукашенко оказался самым быстрым участником «Минской лыжни». Ему даже серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)