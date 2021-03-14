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Фотофакт. «Теперь понятно, кого посылать от Беларуси в Пекин на Игры-2022...»

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Николай Лукашенко оказался самым быстрым участником «Минской лыжни». Ему даже серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону Сергей Новиков уступил около 50 секунд.

Фотофакт. «Теперь понятно, кого посылать от Беларуси в Пекин на Игры-2022...»

Николай Лукашенко с отцом. Фото БЕЛТА

«Ну, теперь понятно, кого посылать от Беларуси в Пекин на Игры-2022...», – пишет @gazetaby.

«Чудеса на «Минской лыжне», – констатирует @tribuna_by.

 
 
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Телеканал «Беларусь 1» сообщил, что Николай Лукашенко оказался самым быстрым участником «Минской лыжни». Ему даже серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону...
 
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