Источник материала: Салiдарнасць

Международный обозреватель — о удивительной истории современной Золушки.





Фото: PA Wire

— Все знаете сказку про Золушку, которая встретила принца, перешла во дворец и жила там долго и счастливо, — рассуждает Юлия Латынина на Эхе Москвы . — И вот на этой неделе мы услышали про современную Золушку, которая, оказывается, когда она выходила замуж за принца, про дворец не знала абсолютно ничего.

Не знала про королевскую семью, которая оказалась расистской, доводила Золушку до слез, даже Золушка хотела покончить с собой. Королевская семья оказала ее сыну в статусе принца, видимо, потому что расисты. И когда Золушка вместе со своим принцем уехала из семьи, то семья лишила их довольствия, и чтобы как-то выжить, им пришлось с принцем заключить контракт с Netflix на 100 миллионов долларов, со Spotify — на 15 миллионов и так далее.

Кроме этого наша несчастная Золушка, она была вынуждена бежать из дворца, чтобы обеспечить себе частную жизнь, потому что она была жертвой злых медиа, которые пытались ее уничтожить. Как она сказала: monster machine around us in terms of clickbait and tabloid fodder, (чудовищная машина вокруг нас в терминах кликбейта и пищи для таблоидов).

И я, конечно, говорю о грандиозном общественном цивилизационном явлении — интервью Меган Маркл и принца Гарри Опре Уинфри . И, конечно, это очень мудрый шаг со стороны этой супружеской пары, потому что если рассматривать это как маркетинговый ход, который улучшает капитализацию семьи, то это очень успешный маркетинговый ход.

Вообще можно заметить, что всё, что делали эти люди с момента свадьбы, это серия успешных маркетинговых ходов. Единственно, что не получилось заменить принцессу Диану, как, видимо, хотелось Меган Маркл. И когда не получилось, осталось, видимо, капитализировать то, что есть. А капитализировать в западном современном мире можно только одно.

Потому что успех капитализируется плохо, и если Меган будет рассказывать, как, действительно, шикарно ей жилось и какое у них было прекрасное турне по Африке и какой у нее любящий муж, то капитализация будет низкой. А капитализировать можно только статус жертвы, страдания.

И почему я, собственно, об этом хочу поговорить — потому что да, это большая цивилизационная история. Потому что ну как, человек говорит, что не знал, куда женится. Но если бы Меган Маркл было 17 лет, можно было бы еще поверить, но все-таки ей было, по-моему, 35 лет, она была голливудская актриса, которая многое знает в жизни. И представить себе, что она ничего не знала, возникает встречный вопрос: а чего же ее суженный принц Гарри ничего не сказал, что же он ее так подвел?

Или вот, например, Меган и Гарри говорят, что покинули дворец, потому что хотели быть частными персонажами. В общем-то, это несложно быть частными персонажами. Гарри — внук английской королевы. И я не думаю, что мои слушатели знают вообще сколько у английской королевы внуков, ну, уж правнуков — точно, и кто их жены или мужья и сколько у нее даже детей, может быть, не все знают. Я боюсь, что этого не знает 90% людей, которые слышали о Меган Маркл.

И в этом смысле для людей, которые хотели быть частными персонажами, конечно, Меган Маркл и принц Гарри как-то странно себя вели.

Вот, например, известно, что принц не пригласил на свадьбу многих своих ближайших бывших друзей, зато они пригласили на свадьбу голливудских знаменитостей, в том числе и тех, кто не были знакомы с Меган и там и познакомились. Согласитесь, это странный образ действий для людей, которые хотят избежать внимания медиа. Это скорее образ людей, которые хотят его максимизировать.

Или вот даже после того, как они покинули Великобританию, Меган и Гарри постоянно занимались пиаром. Например, была история на День поминовения, когда Гарри попросил семью, чтобы от его имени возложили венок, он получил отказ, поскольку он больше не представлял британскую королевскую семью. И тогда Гарри и Меган пришли возложить цветы на Арлингтонское кладбище. И надо же, там случайно в кустах был фотограф.

Когда Меган объявила, что ждет второго ребенка, это было объявлено с помощью удивительно красивой фотографии. Я думаю, что вы ее видели. Если не видели, то посмотрите.

Она, действительно, чудесна. Босоногий Гарри сидит под изумительно красивым деревом, которое напоминает древо жизни. На его груди лежит счастливая Меган, которая обнимает живот. Эта фотография — ее снял чернокожий фотограф, Гарриман его зовут. Он прославился своими фотографиями для Black Lives Matter. И она была сфотографирована дистанционно. Гарриман был в это время в лондоне. И, наверное, это одна из самых знаменитых фотографий последнийх лет.

Согласитесь, что фотография чудесная, но очень трудно представить себе, что люди, которые предлагают такие усилия для собственного пиара, что цель их жизни, действительно, избежать внимания медиа. Потому что я не уверена, замужем за кем находится принцесса Евгения или принцесса Беатриса, которые не устраивают подобных фотосессий, действительно, живут частной жизнью, которая вполне достижима, если хочешь.

Как быстро выяснилось, сомневаться в истинности слов бедной жертвы смертельно опасно. Пиарщики Меган Маркл — в общем, понятно, что у человека, который стремится жить частной жизнью, избегать влияния медиа, должна быть личная пиар-команда — эти пиарщики они даже прислали ВВС инструкцию, как освещать интервью.

Просто как Кремль присылает методички госканалам. А когда знаменитый телеведущий, журналист Морган заявил на ITV, что не верит не единому слову жертвы, то жертва, вы знаете, лично позвонила начальнице Моргана, и Моргана уволили.

И вы не думайте, что Меган Маркл просила уволить Моргана за то, что он ее оскорбил. Она же жертва, она же страдающая сторона. Она как раз сказала, что лично ее это не трогает, но эта ужасная позиция Моргана может оказать печальное влияние на других молодых женщин, которые думают о самоубийстве. Ну, просто это было абсолютно бескорыстное поведение со стороны Меган.

Так почему я говорю об этом? Потому что я смотрю с удивлением на культуру виктимности, которая развивается в открытом обществе. И я думаю о том, что еще в XIX веке главной история была история успеха, а теперь главная история — это история о том, «как меня обидели». Причем не только на Западе.

Вот Владимир Владимирович настаивает на том, что он тоже жертва. Вот этот кровавый Запад обвиняет его облыжно то в том, что он отравил Скрипалей, то в том, что он отравил Навального, то в том, что он сбил «Боинг». И Меган Маркл тоже жертва. Она на пару жертвы с Владимиром Владимировичем.