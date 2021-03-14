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В ЮАР умер король зулусов
Источник материала: Партизан
У скончавшегося на 72-м году жизни монарха было 6 жен и 28 детей
В Южно-Африканской Республике скончался в больнице король зулусов Гудвилл Звелитини.
Об этом информирует новостной портал
"Помещенный в госпиталь для лечения диабета, король Гудвилл Звелитини скончался ранним утром 12 марта", – сказано в сообщении.
Гудвилл Звелитини умер на 72-й году жизни. Королем зулусов его провозгласили в 1968 году после смерти отца, а короновали – в 1971 году.
Среди традиционных лидеров ЮАР Зулусский престол считается самым престижным. У Звелитини было шесть жен и 28 детей.
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У скончавшегося на 72-м году жизни монарха было 6 жен и 28 детей
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