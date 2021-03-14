В ЮАР умер король зулусов









В Южно-Африканской Республике скончался в больнице король зулусов Гудвилл Звелитини.





News24 , ссылаясь на источники в королевской семье. Об этом информирует новостной портал, ссылаясь на источники в королевской семье.





"Помещенный в госпиталь для лечения диабета, король Гудвилл Звелитини скончался ранним утром 12 марта", – сказано в сообщении.





Гудвилл Звелитини умер на 72-й году жизни. Королем зулусов его провозгласили в 1968 году после смерти отца, а короновали – в 1971 году.





Среди традиционных лидеров ЮАР Зулусский престол считается самым престижным. У Звелитини было шесть жен и 28 детей.







