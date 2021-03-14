«Минская лыжня»: команда Александра Лукашенко выиграла традиционную гонку

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Маски на свежем воздухе не обязательны, а дистанция только спортивная. В белорусских Раубичах прошла «Минская лыжня-2021». Она собрала любителей со всей страны. На старт вышли чиновники, депутаты, журналисты и президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.

Выступления артистов, конкурсы, блины и спортивные состязания. «Минская лыжня» в этот раз совпала с Масленицей и стала настоящим народным гулянием. Тысячи болельщиков приехали задолго до старта. Скучать и мерзнуть не пришлось.

«Все классно, супер. Мы болеем, поддерживаем. Кричалки со всеми подхватываем, очень здорово», «Хорошее настроение, отдыхаем с коллегами, болеем», – рассказали гости праздника.

В прошлом году «Минскую лыжню» провести не удалось, не было снега. В этот раз Александр Лукашенко даже в Раубичи прибыл на лыжах, говорит, заодно и разогрелся перед стартом. Болельщики не упустили возможность сделать селфи, некоторым особо повезло.

«Уникальный получился шанс получить автограф от нашего главы государства на биатлонной шапочке. Запоминающаяся будет лыжня. Я просто в восторге и от организаторов, и от той атмосферы, которая у нас тут в Раубичах», – сказал Алексей Морозик.

Младший сын президента Николай тоже в команде. Капитан Александр Лукашенко – спортсмен опытный. Мастер-класс может дать прямо на дистанции.

Но урок сходу могут усвоить не все. А воля к победе так зашкаливает, что некоторые лыжники еле добегают до финиша. Или не добегают.

«Когда мы поболели, нам всем захотелось встать на лыжи, и мы бы еще кружок проехали. Оставим воскресенье для того, чтобы закрыть зимний сезон», – поделилась Светлана Протасевич.

«Главное – победить себя. Мы видели в командах соперников хороших любителей и думали: как бы хотя бы в семерочку попасть, а сейчас, видите, на третьем месте», –рассказал председатель Федерации хоккея Беларуси Дмитрий Басков.

Эстафета проходила в формате биатлона. Четыре человека в команде, каждый бежит по два километра. На пути огневые рубежи. Комментатор объясняет: у Лукашенко была травма колена, поэтому президент стреляет стоя. Хотя это намного сложнее.

«Побеждать всегда тяжело, особенно, когда за тобой следят, извините за нескромность, миллионы разных глаз. Поэтому для меня тяжело. Но людям хорошо. Такая моя судьба. Моя задача – делать людям хорошо», – сказал Александр Лукашенко.

Команда Александра Лукашенко сражалась с другими двенадцатью. Это сборные Администрации президента, Совмина, различных министерств, журналистов. Символичного, что команда номер один и финишировала первой. Серебро Минской лыжни уедет в Витебский регион, бронза у брестского квартета.