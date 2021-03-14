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«Минская лыжня»: команда Александра Лукашенко выиграла традиционную гонку
14.03.2021 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Маски на свежем воздухе не обязательны, а дистанция только спортивная. В белорусских Раубичах прошла «Минская лыжня-2021». Она собрала любителей со всей страны. На старт вышли чиновники, депутаты, журналисты и президент Александр Лукашенко, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Ольга Забелич.
Выступления артистов, конкурсы, блины и спортивные состязания. «Минская лыжня» в этот раз
В прошлом году «Минскую лыжню» провести не удалось, не было снега. В этот раз Александр Лукашенко даже в Раубичи прибыл на лыжах, говорит, заодно и разогрелся перед стартом. Болельщики не упустили возможность сделать селфи, некоторым особо повезло.
«Уникальный получился шанс получить автограф от нашего главы государства на биатлонной шапочке. Запоминающаяся будет лыжня. Я просто в восторге и от организаторов, и от той атмосферы, которая у нас тут в Раубичах», – сказал Алексей Морозик.
Младший сын президента Николай тоже в команде. Капитан Александр Лукашенко – спортсмен опытный. Мастер-класс может дать прямо на дистанции.
Но урок сходу могут усвоить не все. А воля к победе так зашкаливает, что некоторые лыжники еле добегают до финиша. Или не добегают.
«Когда мы поболели, нам всем захотелось встать на лыжи, и мы бы еще кружок проехали. Оставим воскресенье для того, чтобы закрыть зимний сезон», – поделилась Светлана Протасевич.
Эстафета проходила в формате биатлона. Четыре человека в команде, каждый бежит по два километра. На пути огневые рубежи. Комментатор объясняет: у Лукашенко была травма колена, поэтому президент стреляет стоя. Хотя это намного сложнее.
Команда Александра Лукашенко сражалась с другими двенадцатью. Это сборные Администрации президента, Совмина, различных министерств, журналистов. Символичного, что команда номер один и финишировала первой. Серебро Минской лыжни уедет в Витебский регион, бронза у брестского квартета.
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Эстафета проходила в формате биатлона. Четыре человека в команде, каждый бежит по два километра, на пути огневые рубежи.
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