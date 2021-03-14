Лукашенко пытается опереться на Москву, чтобы показать кулак Западу

Военно-политическое взаимодействие между Беларусью и Россией расширяется. Встреча Александра Лукашенко и Владимира Путина в Сочи 22 февраля стала очередным этапом этого расширения.





В тот же день, параллельно с переговорами в Сочи, в Минске состоялся брифинг начальника департамента международного военного сотрудничества Министерства обороны Олега Воинова перед военными атташе иностранных дипломатических миссий.

Воинов довел до дипломатов, что в случае продолжения странами Запада политики эскалации напряженности Беларусь оставляет за собой право предпринять в 2021 году ряд дополнительных шагов в области национальной безопасности.

За один год Беларусь самостоятельно не способна предпринять меры, которые кардинально изменили бы ситуацию в стратегическом сдерживании стран Запада (НАТО). Планируемые к закупке вооружения и перемещения белорусских войск к западным границам страны, конечно, могут осложнить ситуацию для государств Запада, но не более того.

Совсем другое дело — опереться на Россию. Более того, согласно военной доктрине Беларуси одной из мер обеспечения военной безопасности в мирное время является формирование единого оборонного пространства в рамках Союзного государства.

Таким образом, в рамках возможностей Беларуси и ее военного законодательства наиболее существенным дополнительным шагом в области обеспечения национальной безопасности является усиление взаимодействия с Россией.

Косвенно это отметил и сам Воинов. После перечисления изменений в силах и средствах войск НАТО на восточном фланге он сказал, что «это потребовало от белорусской стороны соответствующей реакции, а проведенные совместно с Российской Федерацией учения в сентябре 2020 года явились мероприятиями стратегического сдерживания».

Эхо переговоров в Сочи

По итогам встречи с Путиным в Сочи Лукашенко заявил: белорусским военнослужащим было бы неплохо перенимать передовые методики ведения боевых действий, осваивать новейшее вооружение вместе с российскими военными. Причем преподнесено это было как инициатива Лукашенко, поддержанная Путиным.

Подобным образом Лукашенко после встречи с Путиным в сентябре 2020 года преподносил и расширение учений «Славянское братство-2020».

Итогом теперешней инициативы стала договоренность министров обороны Беларуси и России создать три учебно-боевых центра совместной подготовки, один из которых будет в Гродненской области. Договоренность о создании таких центров является для Лукашенко компромиссным вариантом.

С одной стороны, он вынужден за поддержку со стороны Путина делать уступки России, цель которой — максимально затянуть внешнюю и военную политику Беларуси под себя. И создание такого учебно-боевого центра позволяет российским войскам расширить свое присутствие на территории Беларуси за счет фактически перманентных учений.

Примечательно и место дислокации российских войск — Гродненская область. Выбор этого места в понятиях белорусской пропаганды позволяет усилить сдерживание Запада от захвата Гродно. Но также это раздражитель для Польши и Литвы, место, которое Путин может использовать в дальнейшем для решения своих геополитических задач.

С другой стороны, российское присутствие в рамках центра может варьироваться от совместной учебно-боевой бригады воздушно-десантных войск (ВДВ) до, скажем, трех российских инструкторов-медиков. То есть у Лукашенко остается возможность маневра относительно численности российских войск в Беларуси, а также времени их пребывания.

Условно говоря, это позволяет в дальнейшем «продавать» численность российских сил в Беларуси западным политикам за некие преференции себе.

Лукашенко пытается оставить место для маневра

Несмотря на такой достаточно серьезный шаг в сотрудничестве, как создание совместных учебно-боевых центров, министр обороны России Сергей Шойгу главным из вопросов, которые обсуждались на встрече с белорусским коллегой Виктором Хрениным, назвал деятельность по совместной системе противовоздушной обороны России и Беларуси.

Видимо, это сейчас и есть ключевой пункт переговоров о расширении российского военного присутствия или влияния на уровне не только министров обороны, но и Путина с Лукашенко.

Последний, комментируя встречу с Путиным, сказал: «Дайте нам эти самолеты. Но на этих самолетах, как тогда (в 2014 году. — Е.Л.), должны летать россияне и белорусы вместе. А баз достаточно, их не надо создавать, зачем деньги зря тратить».

Итак, речь идет о том же принципе российского присутствия, который был в 2014 году: прибытие российских самолетов на белорусские авиабазы для несения совместного дежурства с участием летчиков обеих стран.

Такой вариант также оставляет Лукашенко поле для политического маневра в отношении российских военных в Беларуси. Хотя возможны и иные варианты усиления ПВО, например поставка российских комплексов для Вооруженных сил Беларуси, пребывание российских подразделений ПВО в Беларуси под эгидой защиты российских военных объектов — радиолокационной станции «Волга», узла связи «Вилейка», в рамках учебно-боевой бригады в Гродно и т.п.

Таким образом, стремление России расширить свое военное присутствие в Беларуси и формировать ее внешнюю военную политику в соответствии с российскими интересами с прошлого года усиливается.

Лукашенко и белорусское Министерство обороны для внутренней аудитории преподносят уступки в пользу России в военной политике как оказание «братской помощи» и вынужденную меру в целях сдерживания стран Запада.

В то же время, стремясь сохранить личную власть, Лукашенко пытается оставить место для маневра во взаимоотношениях и с Путиным, и с Западом в части пребывания российских войск в Беларуси.

На нынешнем этапе такая политика выглядит как попытка повторить 2015–2017 годы, когда белорусские провластные структуры продвигали на Запад идею, что только Лукашенко — реальный гарант независимости Беларуси от России, поэтому, ему нужно простить нарушения прав человека.

Каскад совместных учений

Но и в таком варианте политических действий Лукашенко взаимодействие белорусских Вооруженных сил с российским Министерством обороны заметно усиливается.

Между оборонными ведомствами подписана программа стратегического партнерства на пять лет, выросло с 120 до 160 количество мероприятий, которые будут проводиться в 2021 году совместно с российскими военнослужащими.

Из этого количества мероприятий 40% имеют практическую направленность в плане взаимодействия между родами войск и специальными войсками, причем четко выделены подразделения сухопутных войск, военно-воздушных сил и войск противовоздушной обороны, сил специальных операций (ССО) и ВДВ.

В рамках плана совместных мероприятий на 2021 год в марте начинается проведение ряда совместных учений:

- с 9 по 20 марта на полигоне в Ульяновской области проходят совместные тактические учения подразделения 38-й десантно-штурмовой бригады ССО Беларуси (более 80 человек) и 31-й десантно-штурмовой бригады ВДВ России (более 400 военнослужащих и около 100 единиц боевой техники). Учения посвящены миротворческой тематике;

- с 15 по 27 марта на Осиповичском полигоне в Минской области пройдут совместные белорусско-российские тактические учения с участием белорусских военнослужащих 103-й отдельной воздушно-десантной бригады (более 400 человек и около 100 единиц техники) и подразделения Черноморского десантно-штурмового полка Псковского гвардейского соединения ВДВ России (около 90 человек). Предполагается отработка совместных специальных действий усиленного парашютно-десантного батальона в обороне и наступлении днем и ночью;

- 9 марта сводная рота белорусских военнослужащих отправилась на полигон Мулино Нижегородской области для участия в совместных белорусско-российских тактических учениях. В состав сводной роты вошли военнослужащие 6-й, 19-й и 120-й отдельных механизированных бригад. По сообщению Министерства обороны Беларуси, тематика и задачи этих учений определены с учетом опыта современных войн и локальных конфликтов. В ходе этого мероприятия будет отработан вопрос борьбы с беспилотными летательными аппаратами условного противника. Учения носят прикладную, практическую направленность.

Военное взаимодействие с Россией будет усиливаться

Хотя белорусские силовики и провластные СМИ бодро заявляют, что протестное движение иссякло, а ситуация, в том числе и в экономике, стабилизировалась, очевидно, что у Лукашенко возможностей политического маневра во взаимодействии с Путиным с августа 2020 не прибавилось.

Поэтому следует ожидать, что взаимодействие Беларуси и России в военной политике будет углубляться. При этом, конечно, могут возникать некие локальные демонстративные противоречия с Россией, связанные с попытками Лукашенко повлиять на отношение стран Запада к его персоне.