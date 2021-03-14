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В осиповичской поликлинике в лифте застряли пенсионеры. После спасения супругов мужчину госпитализировали

14.03.2021 12:01 — Разное | Onliner  
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Источник материала: Onliner

13 марта в 11 утра осиповичским спасателям поступило сообщение: в городской поликлинике в лифте заблокированы люди. Оказалось, что в кабине на первом этаже находятся супруги-пенсионеры. Со слов медперсонала, внутри был мужчина, которому требовалась срочная медицинская помощь, сообщает МЧС.

Спасатели вскрыли дверь лифта и передали пострадавших работникам поликлиники. Мужчине понадобилась госпитализация.




 
 
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13 марта в 11 утра осиповичским спасателям поступило сообщение: в городской поликлинике в лифте заблокированы люди. Оказалось, что в кабине на первом этаже находятся...
 
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