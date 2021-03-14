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Как снизить давление без таблеток и позаботиться о снабжающих мозг сосудах? Все о здоровье за неделю

14.03.2021 12:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

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Главное: здоровье сосудов, которые снабжают мозг

Фото: unsplash.com

Врач-ангиохирург Александр Павлов рассказал о том, что такое брахиоцефальные сосуды и как их помогает исследовать УЗИ головы и шеи.

  • Брахиоцефальные артерии — это сосуды, которые кровоснабжают голову и руки. К ним относятся сонные, позвоночные, подключичные артерии.
  • Патологии брахиоцефальных артерий случаются по разным причинам, но наиболее частая — атеросклероз, который может появиться, например, из-за неправильного питания, курения.
  • Нарушения проходимости брахиоцефальных сосудов (не только артерий, но и вен) проявляются по-разному. Это могут быть головные боли и головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, частые потери сознания, онемение конечностей, слабость в руке или руках, судороги, инсульты и т. д.
  • Понять, что с ними не все в порядке, самостоятельно зачастую нельзя. Эволюционно сформировались многочисленные механизмы и анатомические структуры, позволяющие обеспечить кровотоком мозг и руки даже при серьезных поражениях одной или нескольких брахиоцефальных артерий. С одной стороны, это жизненно необходимые механизмы, с другой — они во многом скрадывают клиническую картину.
  • Единственными показаниями, при которых пациент может самостоятельно принять решение о необходимости проверки брахиоцефальных сосудов с помощью УЗИ будут отсутствие или резкое ослабление пульсации лучевой артерии на предплечье (именно ее ищут при определении пульса в повседневной жизни) и резко возникший отек руки (указывает на необходимость проверки подключичных вен). Во всех остальных случаях (при головокружениях, онемениях конечностей и т. д.) первоначально стоит обратиться к терапевту, неврологу или лор-врачу, ведь такие жалобы могут быть обусловлены абсолютно разными причинами. Скрининговое (то есть без показаний) УЗИ брахиоцефальных сосудов как таковое не рекомендуется.

  • Если на УЗИ по показаниям врача выявлены изменения, не требующие инвазивного (хирургического) вмешательства, то пациенту, как правило, будет назначена медикаментозная терапия, направленная на профилактику тромботических событий и замедление роста стенозирующей бляшки, а также препараты, повышающие эффективность метаболизма мозга и нейронной передачи. При этом следует контролировать уровень сужения сосудов каждые 6−12 месяцев, поскольку, несмотря на терапию, возможен рост атеросклеротической бляшки или изменение внешнего окружения сосуда. Если в течение указанного периода происходит усиление симптоматики или появление новых симптомов, исследование следует выполнить раньше.

Совет недели: снизить высокое давление и риск болезней сердца

Фото: pexels.com

Вот изменения образа жизни, которые помогут сделать это без лекарств тем, у кого есть проблемы с высоким давлением (по ссылке - полный список):

  • Похудение — одно из самых эффективных изменений образа жизни для контроля артериального давления. В целом вы можете снизить артериальное давление примерно на 1 мм рт. ст. на каждый килограмм веса, который теряете. Также следует следить за окружностью талии. Мужчины подвергаются риску, если их талия превышает 102 сантиметра. Женщины подвергаются риску, если их талия превышает 89 сантиметров.
  • Регулярная физическая активность — например, 150 минут в неделю — может снизить ваше кровяное давление примерно на 5−8 мм рт. cт., если у вас высокое давление. Важно быть последовательным, потому что если вы перестанете тренироваться, ваше давление может подняться до прежних цифр.
  • Здоровое питание, богатое цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и молочными продуктами низкой жирности, а также ограничение насыщенных жиров и холестерина могут снизить кровяное давление до 11 мм рт. ст., если у вас высокое давление. Такой рацион известен как «Диетический подход в борьбе с гипертонией» (DASH).
  • Даже небольшое снижение натрия в рационе может улучшить здоровье вашего сердца и снизить давление примерно на 5−6 мм рт. ст., если у вас высокое давление.
  • Употребление алкоголя в больших количествах может поднять кровяное давление на несколько пунктов. Это также может снизить эффективность лекарств от давления.

Стоит ли худеющим отказываться от фруктов? На самом деле нет

Фото: unsplash.com

Отвечает врач-диетолог Виктория Болбат:

— Когда же уже забудется этот пережиток прошлого и любимая рекомендация адептов кетодиеты (с низким содержанием углеводов. — Прим. HEALTH.TUT.BY)?

Мы полнеем не от конкретных продуктов, а от переедания.

Естественный сахар из фруктов добавленным сахаром не считается, поэтому рекомендаций ограничивать фрукты ни в каких авторитетных источниках я не встретила.

Как раз наоборот: рацион, богатый фруктами, овощами, зерновыми, молочными продуктами пониженной жирности, качественным белком и полезными жирами из растительных масел и морепродуктов в рамках рекомендованной калорийности, считается здоровым и сбалансированным.

Поэтому я считаю совет отказываться от фруктов на время снижения веса неоправданным и не имеющим доказательной базы. Попросту говоря — бессмысленным.

Медновости коротко

  • В Британии испытывают капсулы с камерой для ранней диагностики рака кишечника, пишет BBC. Величиной они с капсулу рыбьего жира, проглотить ее можно и дома. Капсула остается в организме от пяти до восьми часов и выводится из него при дефекации. Процедура абсолютно безвредна и безболезненна. Помимо раковых опухолей она способна выявлять признаки других заболеваний, таких как болезнь Крона.
  • В США разрешили полностью цифровую контрацепцию, пишет N+1. На основании результатов клинических испытаний FDA одобрило применение приложение Clue Birth Control у женщин в возрасте от 18 до 45 лет с относительно регулярными менструациями. Оно будет платным и требует вводить лишь даты начала менструаций, после чего определяет «безопасные» дни с помощью байесовского моделирования. Заявленная компанией эффективность составляет от 92 процентов, что сопоставимо с оральной гормональной контрацепцией.
  • Работа в ночную смену повысила риск развития рака, пишет Naked Science. Группа исследователей из Вашингтонского университета пришла к выводу, что ночные смены разрушают естественный 24-часовой цикл активности генов, связанных с раком, и это повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Подробности работы опубликованы в журнале Journal of Pineal Research.

И напоследок

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Не пожалейте пары минут на историю в фотографиях: о 75-летней жительнице Турции Нэнси Ван Дер Страттен. Три года назад она увлеклась боксом, чтобы предотвратить прогрессирование болезни Паркинсона. По словам женщины, есть большой прогресс: «Раньше я все время опиралась на трость. Но сейчас, боксируя, я сражаюсь с моей болезнью каждый день».

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