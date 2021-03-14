Как снизить давление без таблеток и позаботиться о снабжающих мозг сосудах? Все о здоровье за неделю

Источник материала: Tut.by

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Главное: здоровье сосудов, которые снабжают мозг

Фото: unsplash.com

Врач-ангиохирург Александр Павлов рассказал о том , что такое брахиоцефальные сосуды и как их помогает исследовать УЗИ головы и шеи.

Брахиоцефальные артерии — это сосуды, которые кровоснабжают голову и руки. К ним относятся сонные, позвоночные, подключичные артерии.

Патологии брахиоцефальных артерий случаются по разным причинам, но наиболее частая — атеросклероз, который может появиться, например, из-за неправильного питания, курения.

Нарушения проходимости брахиоцефальных сосудов (не только артерий, но и вен) проявляются по-разному. Это могут быть головные боли и головокружение, шум в ушах, нарушение зрения, частые потери сознания, онемение конечностей, слабость в руке или руках, судороги, инсульты и т. д.

Понять, что с ними не все в порядке, самостоятельно зачастую нельзя. Эволюционно сформировались многочисленные механизмы и анатомические структуры, позволяющие обеспечить кровотоком мозг и руки даже при серьезных поражениях одной или нескольких брахиоцефальных артерий. С одной стороны, это жизненно необходимые механизмы, с другой — они во многом скрадывают клиническую картину.

Единственными показаниями, при которых пациент может самостоятельно принять решение о необходимости проверки брахиоцефальных сосудов с помощью УЗИ будут отсутствие или резкое ослабление пульсации лучевой артерии на предплечье (именно ее ищут при определении пульса в повседневной жизни) и резко возникший отек руки (указывает на необходимость проверки подключичных вен). Во всех остальных случаях (при головокружениях, онемениях конечностей и т. д.) первоначально стоит обратиться к терапевту, неврологу или лор-врачу, ведь такие жалобы могут быть обусловлены абсолютно разными причинами. Скрининговое (то есть без показаний) УЗИ брахиоцефальных сосудов как таковое не рекомендуется.

Если на УЗИ по показаниям врача выявлены изменения, не требующие инвазивного (хирургического) вмешательства, то пациенту, как правило, будет назначена медикаментозная терапия, направленная на профилактику тромботических событий и замедление роста стенозирующей бляшки, а также препараты, повышающие эффективность метаболизма мозга и нейронной передачи. При этом следует контролировать уровень сужения сосудов каждые 6−12 месяцев, поскольку, несмотря на терапию, возможен рост атеросклеротической бляшки или изменение внешнего окружения сосуда. Если в течение указанного периода происходит усиление симптоматики или появление новых симптомов, исследование следует выполнить раньше.

Совет недели: снизить высокое давление и риск болезней сердца

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Вот изменения образа жизни, которые помогут сделать это без лекарств тем, у кого есть проблемы с высоким давлением (по ссылке - полный список ):

Похудение — одно из самых эффективных изменений образа жизни для контроля артериального давления. В целом вы можете снизить артериальное давление примерно на 1 мм рт. ст. на каждый килограмм веса, который теряете. Также следует следить за окружностью талии. Мужчины подвергаются риску, если их талия превышает 102 сантиметра. Женщины подвергаются риску, если их талия превышает 89 сантиметров.

Регулярная физическая активность — например, 150 минут в неделю — может снизить ваше кровяное давление примерно на 5−8 мм рт. cт., если у вас высокое давление. Важно быть последовательным, потому что если вы перестанете тренироваться, ваше давление может подняться до прежних цифр.

Здоровое питание, богатое цельнозерновыми продуктами, фруктами, овощами и молочными продуктами низкой жирности, а также ограничение насыщенных жиров и холестерина могут снизить кровяное давление до 11 мм рт. ст., если у вас высокое давление. Такой рацион известен как « Диетический подход в борьбе с гипертонией » (DASH).

» (DASH). Даже небольшое снижение натрия в рационе может улучшить здоровье вашего сердца и снизить давление примерно на 5−6 мм рт. ст., если у вас высокое давление.

Употребление алкоголя в больших количествах может поднять кровяное давление на несколько пунктов. Это также может снизить эффективность лекарств от давления.

Стоит ли худеющим отказываться от фруктов? На самом деле нет

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Отвечает врач-диетолог Виктория Болбат:

— Когда же уже забудется этот пережиток прошлого и любимая рекомендация адептов кетодиеты (с низким содержанием углеводов. — Прим. HEALTH.TUT.BY)?

Мы полнеем не от конкретных продуктов, а от переедания.

Естественный сахар из фруктов добавленным сахаром не считается, поэтому рекомендаций ограничивать фрукты ни в каких авторитетных источниках я не встретила.

Как раз наоборот: рацион, богатый фруктами, овощами, зерновыми, молочными продуктами пониженной жирности, качественным белком и полезными жирами из растительных масел и морепродуктов в рамках рекомендованной калорийности, считается здоровым и сбалансированным.

Поэтому я считаю совет отказываться от фруктов на время снижения веса неоправданным и не имеющим доказательной базы. Попросту говоря — бессмысленным.

Медновости коротко

В Британии испытывают капсулы с камерой для ранней диагностики рака кишечника, пишет BBC . Величиной они с капсулу рыбьего жира, проглотить ее можно и дома. Капсула остается в организме от пяти до восьми часов и выводится из него при дефекации. Процедура абсолютно безвредна и безболезненна. Помимо раковых опухолей она способна выявлять признаки других заболеваний, таких как болезнь Крона.

. Величиной они с капсулу рыбьего жира, проглотить ее можно и дома. Капсула остается в организме от пяти до восьми часов и выводится из него при дефекации. Процедура абсолютно безвредна и безболезненна. Помимо раковых опухолей она способна выявлять признаки других заболеваний, таких как болезнь Крона. В США разрешили полностью цифровую контрацепцию, пишет N+1 . На основании результатов клинических испытаний FDA одобрило применение приложение Clue Birth Control у женщин в возрасте от 18 до 45 лет с относительно регулярными менструациями. Оно будет платным и требует вводить лишь даты начала менструаций, после чего определяет «безопасные» дни с помощью байесовского моделирования. Заявленная компанией эффективность составляет от 92 процентов, что сопоставимо с оральной гормональной контрацепцией.

. На основании результатов клинических испытаний FDA одобрило применение приложение Clue Birth Control у женщин в возрасте от 18 до 45 лет с относительно регулярными менструациями. Оно будет платным и требует вводить лишь даты начала менструаций, после чего определяет «безопасные» дни с помощью байесовского моделирования. Заявленная компанией эффективность составляет от 92 процентов, что сопоставимо с оральной гормональной контрацепцией. Работа в ночную смену повысила риск развития рака, пишет Naked Science . Группа исследователей из Вашингтонского университета пришла к выводу, что ночные смены разрушают естественный 24-часовой цикл активности генов, связанных с раком, и это повышает вероятность возникновения онкологических заболеваний. Подробности работы опубликованы в журнале Journal of Pineal Research.

И напоследок

Фото: REUTERS/Umit Bektas

Не пожалейте пары минут на историю в фотографиях : о 75-летней жительнице Турции Нэнси Ван Дер Страттен. Три года назад она увлеклась боксом, чтобы предотвратить прогрессирование болезни Паркинсона. По словам женщины, есть большой прогресс: «Раньше я все время опиралась на трость. Но сейчас, боксируя, я сражаюсь с моей болезнью каждый день».