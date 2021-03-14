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Мужчина из Светлогорска выиграл в онлайн-казино 800 тысяч долларов, но забыл про налоги

14.03.2021 12:14 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

В Светлогорске возбудили уголовное дело в отношении мужчины, который выиграл в онлайн-казино и получил из Великобритании более 800 тысяч долларов — но не заплатил с них налог. Об этом «Светлагорскiм Навiнам» рассказал представитель СК Дмитрий Казак.

Фото: Reuters

Мужчина не заплатил налог в Беларуси и не предоставил в налоговые органы документы, которые подтверждали бы, что налог уплачен на территории другого государства.

Возбуждено уголовное дело за уклонение от уплаты налога в особо крупном размере. Мужчине грозит до семи лет лишения свободы.

В 2019 году он уже привлекался к административной ответственности за подобное правонарушение.

Пока сам мужчина находится в России: там он задержан за незаконный оборот наркотиков. На территории Беларуси против него также возбуждено уголовное дело по ч.4 «наркотической» ст. 328 УК.

 
 
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