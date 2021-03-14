Мороженое и газировка: как и из чего их делали в Минске много лет назад

материале корреспондента агентства «Минск-Новости». Об этом вкорреспондента агентства «Минск-Новости».

Волшебник с тележкой

Стоило только немного потеплеть, как на улицы дореволюционного города выходили продавцы детской мечты. С ведром в руке по рынкам и около многолюдных улиц, особенно возле гимназий, начинали прохаживаться мороженщики. Молочное лакомство с удовольствием расхватывали выбежавшие на переменку или возвращавшиеся домой с уроков ученики. Тем более что его всегда было мало. В начале прошлого века производством мороженого занимались частники. Они знали примерный спрос на свой товар, предпочтения публики, оптимальное время для торговли. Готовили его в небольших объемах, максимум полведра. Такова технология. В середине XIX века в США запатентовали ручной фризер. Это была настоящая революция в бизнесе на мороженом. Обычное ведро с ингредиентами будущего лакомства помещалось в емкость с колотым льдом и солью. Машина закрывалась специальной крышкой с лопатками. Оставалось только вращать ручку. Лопатки перемешивали в емкости ингредиенты, охлаждая до нужной консистенции. Это являлось тяжелой мужской работой. Крутить надо было минут 40 и больше в зависимости от объема ведерка. Самым энергозатратным процесс был под конец, когда смесь становилась густой. Но дело того стоило.





В первой половине прошлого века у каждого минского мороженщика был свой уникальный рецепт продукта. Основу составляли сливки и сахар, а вкус мог быть разным: ваниль, лимон, корица. Как и цвет, который задавали красителем. Некоторые виды мороженого были с кусочками фруктов, шоколада, печенья — на любой кошелек покупателя. В летний зной мороженое неплохо покупала даже степенная публика, вышедшая на прогулку в городские парки и скверы. Здесь его предлагали в вафельном стаканчике или на красивом блюдечке. Причем мыли посуду в специальном ведерке с чистой водопроводной водой. Не как на улицах у дешевого мороженщика с тележкой: новую порцию он давал покупателю в сполоснутом общем стеклянном стаканчике, покупатель съедал лакомство и возвращал тару. Тем, кто слишком спешил, мороженое отпускали на куске бумаги или вовсе газеты.





Еще больше возросло производство мороженого в столице БССР в период нэпа. Тогда его готовили и продавали несколько десятков предпринимателей. Правда, настоящее сливочное лакомство многим минчанам было не по карману. Простые рабочие баловали себя недорогими аналогами из молока с водой, а чаще фруктовым льдом. Чтобы еще больше удешевить продукцию, некоторые торговцы использовали дешевые и вредные красители и ароматизаторы. Со свертыванием нэпа мороженое исчезло со столичных улиц.





Наладить его промышленное производство удалось лишь в 1936 году на Минском молочном комбинате. Новое советское мороженое пришлось горожанам по вкусу. К 19-й годовщине Октября выпустили «Эскимо», расфасованное по 50 г, и «Арктику». Последнее продавали в бумажных стаканчиках по 100 г. Но возобновление производства мороженого не всем пришлось по душе. Особенно уборщикам зрительных залов. Никто в 1936-м не подумал, что эскимо и пломбиры — сезонный товар. В холода его никто не хотел покупать на улице. Поэтому торговать им стали в театрах и кино. После сеанса приходилось выгребать обертки из-под сидений.









Возле пл. Победы, 1960-е

Освежающий глоток

В начале прошлого века минчане утоляли жажду всевозможными прохладительными напитками, которые продавали в киосках. Самые известные стояли в Александровском сквере и Губернаторском саду (ныне Центральный детский парк имени М. Горького). Торговали различными водами в лавках, магазинах и даже вразнос. Огромной популярностью пользовались квас и лимонад. Последний делали на основе соков. Самый дешевый — из красителей и сахарина. Чаще всего их продавали крестьянам и детворе на ярмарках. Более дорогой лимонад делали из сока заморских фруктов — апельсинов или лимонов. Самый шик — смесь натурального сока с минералкой или сельтерской водой.





Шипучий напиток горожане полюбили еще в позапрошлом веке. В дореволюционное время многие лавки и магазины предлагали испить пузырящийся напиток, налитый из сифона. Этот аппарат в начале XX века уже был обыденностью. Позволить себе такое удовольствие могли все, у кого водились денежки.





Минеральная вода в то время считалась лечебной. Бутылочки с ней покупали в аптеках. Причем настоящую, привезенную с известных курортов минеральных вод Европы и Кавказа. Обычную можно было попить и в Минске, правда, это уже наша минералочка. Так, врач Иван Зданович нашел источники минеральных вод. Рядом с ними он организовал водолечебницу. Та местность и по сей день носит, хоть и в несколько измененном виде, его имя — Ждановичи.









Фото носит иллюстративный характер, progomel.by

Спасибо, я сам

В советском Минске торговля прохладительными напитками не приносила такой прибыли, как мороженое. Купить напиток или сок можно было в государственных ларьках. Да и цены на них не кусались. Лимонады разливали многие заводы, и недостатка не было. Везде — в буфетах, магазинах, на выносных тележках — стояли стеклянные конусы с различными прохладительными напитками. Зато общедоступную газировку в СССР пришлось изобретать заново.





Считается, что советский сатуратор изобрел работник ленинградского завода «Вена» Агрошкин, а его ноу-хау установили в столовой Смольного. Это не совсем так. Новатор придумал автомат по созданию и розливу газировки в любом месте, где есть водопровод. Позднее «сатураторы Агрошкина» стали устанавливать в точках общепита, а напиток из них разливали вручную.





Массово автоматы с газировкой появились по всему Советскому Союзу в начале 1960-х. Никита Хрущев увидел это чудо техники во время своего визита в США в 1959 году. Вернувшись на родину, он поручил разработать и повсеместно установить такие же.





Кто жил в СССР, непременно вспомнит их. Некоторые одиноко стояли в арках домов и всегда радовали уставших прохожих порцией ледяной воды. Другие размещали в самых проходимых местах прямо на солнцепеке. Взял общественный граненый стакан, сполоснул — и утоляй жажду. За копейку — обыкновенной газированной водой, а за три копейки — уже с сиропом. Выпил — поставь стакан на место в автомат.





Эра автоматов и разливной газировки закончилась с развалом Союза.





Справочно





До революции технический лед мороженщики заготавливали на Свислочи зимой и хранили в специальных ледниках до глубокой осени. Его использовали лишь для охлаждения молочной смеси. При производстве фруктового льда брали только замороженную чистую водопроводную воду.





А побаловать семью газировкой собственного производства мог каждый. У многих дома имелись специальные сифоны. Заполняешь его самодельным напитком, ввинчиваешь баллончик с углекислым газом — и наслаждайся. Стоило это удовольствие всего 5 копеек. Упаковка из 10 баллонов продавалась за 1 рубль 30 копеек, а пустой принимали назад по 8 копеек.



