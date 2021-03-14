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«Будем строить индивидуальное жилье». Министр архитектуры и строительства посетил чуть не признанный банкротом стройтрест

14.03.2021 12:15 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

В Беларуси в ближайшую пятилетку будет отведена особая роль строительству арендного и индивидуального жилья. Об этом проинформировал министр архитектуры и строительства Руслан Пархамович на встрече с трудовым коллективом ОАО «Строительный трест № 13», сообщает пресс-служба Минстройархитектуры.




— Основной целью строительного комплекса на ближайшую пятилетку станет жилищное строительство, в том числе и с господдержкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Особая роль будет также отведена строительству арендного жилья. Внимание уделят и индивидуальной застройке. Планируется, что ежегодный объем строительства такого жилья должен составить не менее 40% от общего объема. Также стоит задача при проектировании и строительстве максимально использовать в жилом фонде электрическую энергию, она будет применяться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В целом же темпы строительства будут расти и к 2025 году мы должны выйти на 4,5 млн кв.м. вводимого ежегодно жилья, — отметил глава ведомства.

Что касается дальнейшего развития ОАО «Строительный трест № 13», министр отметил, что сегодня местные органы власти принимают достаточно компетентные решения по обеспечению защитного периода предприятия, и выразил надежду, что в ближайшем будущем стройтрест сможет занять определенную нишу и продолжит работать, наращивая темпы.

Дело в том, что дела у треста идут не очень. Недавно в экономический суд Могилевской области поступили заявление кредиторов о признании предприятия банкротом. Однако суд решил не возбуждать дело.
 
 
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В Беларуси в ближайшую пятилетку будет отведена особая роль строительству арендного и индивидуального жилья. Об этом проинформировал министр архитектуры и...
 
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