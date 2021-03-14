«Будем строить индивидуальное жилье». Министр архитектуры и строительства посетил чуть не признанный банкротом стройтрест













— Основной целью строительного комплекса на ближайшую пятилетку станет жилищное строительство, в том числе и с господдержкой для граждан, состоящих на учете нуждающихся. Особая роль будет также отведена строительству арендного жилья. Внимание уделят и индивидуальной застройке. Планируется, что ежегодный объем строительства такого жилья должен составить не менее 40% от общего объема. Также стоит задача при проектировании и строительстве максимально использовать в жилом фонде электрическую энергию, она будет применяться для отопления, горячего водоснабжения и приготовления пищи. В целом же темпы строительства будут расти и к 2025 году мы должны выйти на 4,5 млн кв.м. вводимого ежегодно жилья, — отметил глава ведомства.





Что касается дальнейшего развития ОАО «Строительный трест № 13», министр отметил, что сегодня местные органы власти принимают достаточно компетентные решения по обеспечению защитного периода предприятия, и выразил надежду, что в ближайшем будущем стройтрест сможет занять определенную нишу и продолжит работать, наращивая темпы.





Дело в том, что дела у треста идут не очень. Недавно в экономический суд Могилевской области поступили заявление кредиторов о признании предприятия банкротом. Однако суд решил не возбуждать дело.







