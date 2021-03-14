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Медики назвали три суперпродукта, которые улучшают контроль над холестерином в организме

14.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Медики назвали три суперпродукта, которые улучшают контроль над холестерином в организме

  • 14.03.2021, 12:17
Медики назвали три суперпродукта, которые улучшают контроль над холестерином в организме

Их включение в рацион необходимо для очистки сосудов.

По данным Клиники Майо, включение в рацион трех продуктов способствует мягкому снижению уровня «плохого» холестерина ЛПНП, пишет u-news.com.ua.

Повышенный уровень холестерина в крови чреват закупоркой кровеносных артерий, что значительно повышает риски сердечных приступов и инсультов.

Представители клиники рассказали изданию Express, какие три продукта могут улучшают контроль содержания холестерина в организме

Овес. Цельное овсяное зерно является превосходным источником растворимой клетчатки – данный тип пищевых волокон препятствует всасыванию холестерина кишечником. Эту же разновидность клетчатки содержат фасоль, брюссельская капуста, яблоки

Миндаль. Продукт отличается высоким содержанием той же клетчатки, а также белка и жирных кислот, улучшающих состояние сосудистой ткани. Согласно имеющим данным, ежедневное потребление горстки миндаля в течение трех месяцев дает эффект ощутимого снижения уровня холестерина-ЛПНП в крови. Ученые отмечают, что

«30 граммов орехов в день способствуют снижению риска сердечно-сосудистых заболеваний на 30%, риска инсульта – на 46%».

Авокадо. Одно из преимуществ данного продукта – обилие мононенасыщенных жирных кислот (МНЖК). Именно эти кислоты входят в основной состав продуктов знаменитой средиземноморский диеты, рекомендуемой для оздоровления сердечно-сосудистой системы. По словам экспертов, естественный контроль холестерина в организме существенно улучшается, если большая часть насыщенных жиров в рационе человека заменяется на МНЖК. Один из них, диетолог Хелен Бонд, констатировала, что «ежедневное добавление авокадо в меню может помочь улучшить уровень холестерина ЛПНП у пациентов с избыточным весом или ожирением».

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