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Белорусская весна наступает: в стране проходят воскресные акции протеста (Онлайн)
Источник материала: Хартия'97
Белорусская весна наступает: в стране проходят воскресные акции протеста (Онлайн)
218-й день Революции в Минске и регионах.
В Беларуси сегодня проходят воскресные акции протеста: в Минске и регионах белорусы готовятся ко Дню Воли.
Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 218-й дня белорусской Революции.
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218-й день Революции в Минске и регионах.
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