Источник материала: Хартия'97

Полный провал МИД России 14.03.2021, 12:10

И перспектив не существует.

В канун семилетней годовщины аннексии Крыма, представитель МИДа РФ Захарова набросилась на Гугл, который ввел возрастные ограничения на просмотр пропагандистского фильма «Крым. Путь на Родину» 2015 года, пишет Telegram-канал «СерпомПо» .

Вряд ли сегодня, когда обстановка и в России, и в Крыму серьезно изменилась, по-прежнему существует сколь-нибудь массовый спрос на прокисшую пропаганду 2015 года.

Чем обсуждать Гугл, лучше бы Захарова рассказала о том, каких успехов с точки зрения признания аннексированного Крыма российским добилось ее ведомство – МИД России. Кого в мире убедило, что это была не аннексия, а «путь на родину»? Каковы результаты в области снятия с России санкций, введенных после нападения в 2014-м году на Украину?

Крым признан частью России следующими странами: Венесуэла, Куба, Никарагуа, КНДР, Сирия, Судан, Афганистан. Никого не забыли? Может, есть еще какие-нибудь острова в Тихом океане?

Почему так мало, Лавров и Захарова? Отчего никто из стран ОДКБ не признал? Даже клиент Лукашенко, власть которого без поддержки России существовать не может? Почему Армения не признала? А Турция вместе с «другом Эрдоганом»?

Что же вы, Лавров, Захарова, за семь лет смогли записать в «актив» признания лишь страны, список которых, если что и показывает, то лишь дипломатическую изоляцию захватному «пути на родину»?

О дипломатических «достижениях» МИДа на крымском направлении Захарова молчит, потому что их нет. Здесь – полный провал. И перспектив не существует.

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