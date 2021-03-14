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Жодинские партизаны провели акцию в честь героев Беларуси
Источник материала: Хартия'97
Жодинские партизаны провели акцию в честь героев Беларуси
В качестве музыкального сопровождения выбрали песню группы «Mister X» Игоря Банцера.
Жодинские партизаны провели флешмоб «Герои и мученики». В качестве музыкального сопровождения выбрали песню группы «Mister X» Игоря Банцера с таким же названием.
Видео опубликовал телеграм-канал
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В качестве музыкального сопровождения выбрали песню группы «Mister X» Игоря Банцера.
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