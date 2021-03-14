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На главный железнодорожный путь станции «Минск-Восточный» рухнул кран

14.03.2021 12:21 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

На главный железнодорожный путь станции «Минск-Восточный» рухнул кран

  • 14.03.2021, 11:54
На главный железнодорожный путь станции «Минск-Восточный» рухнул кран

Произошла задержка движения двух электричек и двух грузовых поездов.

Вечером 13 марта спасателям поступило сообщение, что на первый главный путь железнодорожной станции «Минск-Восточный» в Минске упал козловой кран.

Из-за падения крана произошла задержка движения двух электричек и двух грузовых поездов, сообщает пресс-служба МЧС.


Фото: МЧС

Сообщение о падении крана поступило 13 марта в 17.40. На главный путь с территории «МЗОРа» упал неэксплуатируемый козловой кран КК-12,5 — предприятие производило его демонтаж.

В результате происшествия были повреждены 5 метров оптоволоконного кабеля и 10 метров металлического забора ОАО «МЗОР». Пострадавших нет.


Фото: МЧС

Фото: МЧС

Фото: МЧС

В 20.30 железнодорожный путь освободили от упавших конструкций. После проведения комплексной диагностики полотна движение поездов было восстановлено. Задержка движения двух электричек составила до 9 минут, а двух грузовых поездов — до 3 часов 7 минут.

Причина происшествия устанавливается. Рассматриваемая версия — нарушение проектно-производственных работ.

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Теги: Минск
 
 
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Произошла задержка движения двух электричек и двух грузовых поездов.
 
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