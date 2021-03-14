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Революционеры из ЖК «Мегаполис»: Скоро наступит белорусская весна!
Источник материала: Хартия'97
Революционеры из ЖК «Мегаполис»: Скоро наступит белорусская весна!
Минчане провели яркую акцию.
«Скоро мы отпустим все плохое, скоро наступит белорусская весна», — партизаны из ЖК «Мегаполис» передали привет белорусским революционерам и поздравили всех с весной.
Видео опубликовал телеграм-канал
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Минчане провели яркую акцию.
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