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Иду за цветами: как белорусы относятся к Прощеному воскресенью - видео
14.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
Традиционно накануне Великого поста наступает Прощеное воскресенье - день, когда просят прощение и прощают чужие обиды.
Корреспонденты Sputnik вышли на улицы Минска, чтобы спросить белорусов, умеют ли они прощать и у кого сами хотели бы попросить прощения.
Кто-то признался, что недавно поссорился с девушкой и вопрос застал как раз по пути в цветочный магазин - молодой человек надеется и на прощение, и на примирение.
Кто-то попросил прощения у родителей, а кто-то рассказал, что сам простил родителей - за то, что оставили ребенка.
Истории опрошенных белорусов отличаются друг от друга, но все они сходятся в одном - взаимное прощение делает жизнь намного легче.
Короткие истории собеседников Sputnik - на видео.
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