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Иду за цветами: как белорусы относятся к Прощеному воскресенью - видео

14.03.2021 12:31 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

Традиционно накануне Великого поста наступает Прощеное воскресенье - день, когда просят прощение и прощают чужие обиды.

Корреспонденты Sputnik вышли на улицы Минска, чтобы спросить белорусов, умеют ли они прощать и у кого сами хотели бы попросить прощения.

Кто-то признался, что недавно поссорился с девушкой и вопрос застал как раз по пути в цветочный магазин - молодой человек надеется и на прощение, и на примирение.

Кто-то попросил прощения у родителей, а кто-то рассказал, что сам простил родителей - за то, что оставили ребенка.

Истории опрошенных белорусов отличаются друг от друга, но все они сходятся в одном - взаимное прощение делает жизнь намного легче.

Короткие истории собеседников Sputnik - на видео.

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Теги: Минск
 
 
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Белорусы говорят, что готовы прощать, а кто-то соглашается с тем, что и сам хотел бы попросить извинения. Sputnik Беларусь расспросил жителей Минска о чувстве вины и...
 
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