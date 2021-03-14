Иду за цветами: как белорусы относятся к Прощеному воскресенью - видео

Источник материала: Sputnik Беларусь

Традиционно накануне Великого поста наступает Прощеное воскресенье - день, когда просят прощение и прощают чужие обиды.

Корреспонденты Sputnik вышли на улицы Минска, чтобы спросить белорусов, умеют ли они прощать и у кого сами хотели бы попросить прощения.

Кто-то признался, что недавно поссорился с девушкой и вопрос застал как раз по пути в цветочный магазин - молодой человек надеется и на прощение, и на примирение.

Кто-то попросил прощения у родителей, а кто-то рассказал, что сам простил родителей - за то, что оставили ребенка.

Истории опрошенных белорусов отличаются друг от друга, но все они сходятся в одном - взаимное прощение делает жизнь намного легче.

Короткие истории собеседников Sputnik - на видео.

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