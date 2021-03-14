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В Беларусь прилетели российские десантники
Источник материала: Tut.by
В Беларусь прибыли российские десантники. На полигоне «Осиповичский» они проведут с белорусскими коллегами батальонное тактическое учение. Об этом
14 марта в Беларусь прилетели около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.
Они примут участие совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.
— К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно, — заявил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ — начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.
Встретил российских десантников лично командующий ССО Беларуси Вадим Денисенко.
Напомним, с 14 по 27 марта на полигоне «Осиповичский»
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14 марта в Беларусь прилетели около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск...
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