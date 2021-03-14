В Беларусь прилетели российские десантники

Источник материала: Tut.by

В Беларусь прибыли российские десантники. На полигоне «Осиповичский» они проведут с белорусскими коллегами батальонное тактическое учение. Об этом сообщает пресс-служба Министерства обороны Беларуси.





14 марта в Беларусь прилетели около 100 военнослужащих 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России.

Они примут участие совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

— К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно, — заявил заместитель командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ — начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.









Встретил российских десантников лично командующий ССО Беларуси Вадим Денисенко.

Напомним, с 14 по 27 марта на полигоне «Осиповичский» пройдет белорусско-российское батальонное тактическое учение. Оно состоит из трех этапов: парашютно-десантный батальон отработает вопросы по ведению специальных действий, преодолению водной преграды с дальнейшим выходом на этапы боевой стрельбы днем и ночью.