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Дом с квартирами, адаптированными для людей с инвалидностью, построят в Крупках
Источник материала: ОНТ
Доступное жильё – один из приоритетов развития страны на ближайшие пять лет. Причём комфортные условия создадут и для людей с особенностями.
Так, дом с несколькими квартирами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата возведут в Крупках. Строительство начнётся в апреле.
В помощь людям с ограниченными возможностями – удобное крыльцо, автостоянка для транспорта инвалидов, а также площадка для реабилитации со специальным оборудованием.
Планируется и обустройство квартир необходимой мебелью.
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Доступное жильё – один из приоритетов развития страны на ближайшие пять лет. Причём комфортные условия создадут и для людей с особенностями. Так, дом с несколькими...
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