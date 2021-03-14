Дом с квартирами, адаптированными для людей с инвалидностью, построят в Крупках

Источник материала: ОНТ

Доступное жильё – один из приоритетов развития страны на ближайшие пять лет. Причём комфортные условия создадут и для людей с особенностями.

Так, дом с несколькими квартирами для инвалидов с нарушениями опорно-двигательного аппарата возведут в Крупках. Строительство начнётся в апреле.

В помощь людям с ограниченными возможностями – удобное крыльцо, автостоянка для транспорта инвалидов, а также площадка для реабилитации со специальным оборудованием.

Планируется и обустройство квартир необходимой мебелью.

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