Протесты и обсуждение внеочередных парламентских выборов в Армении

Источник материала: ОНТ

Напряжённой остаётся ситуация в Армении. Выход из кризиса обсуждают высшие политические лица, а на улицах происходят стычки с полицией.

Накануне демонстранты вновь вышли в центр Еревана с требованием отставки премьер-министра. Вначале попытались помешать Николу Пашиняну войти в МИД, куда премьер приехал поздравить дипломатов с профессиональным праздником.

Затем протестующие переместились к резиденции президента, где лидеры обсуждали ситуацию в стране выход из кризиса. Один из вариантов – внеочередные парламентские выборы.

Напомним , протесты в Армении не утихают с ноября.

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