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Протесты и обсуждение внеочередных парламентских выборов в Армении
Источник материала: ОНТ
Напряжённой остаётся ситуация в Армении. Выход из кризиса обсуждают высшие политические лица, а на улицах происходят стычки с полицией.
Накануне демонстранты вновь вышли в центр Еревана с требованием отставки премьер-министра. Вначале попытались помешать Николу Пашиняну войти в МИД, куда премьер приехал поздравить дипломатов с профессиональным праздником.
Затем протестующие переместились к резиденции президента, где лидеры обсуждали ситуацию в стране выход из кризиса. Один из вариантов – внеочередные парламентские выборы.
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Напряжённой остаётся ситуация в Армении. Выход из кризиса обсуждают высшие политические лица, а на улицах происходят стычки с полицией. Накануне демонстранты...
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