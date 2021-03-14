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«Бобруйскагромаш» разработал оборудование для подготовки лыжных трасс

14.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Бобруйскагромаш» разработал оборудование для подготовки лыжных трасс

Свои не только площадки для занятий зимними видами спорта, а также инвентарь и техника. «Бобруйскагромаш» разработал оборудование для подготовки лыжных трасс.

Техника уже успешно прошла испытания. Многофункциональный укатчик нужен для создания подложки трассы, площадок для массовых праздников, зимних маршрутов для квадроциклов и подходов на заснеженных участках. Техника в строю даже в тридцатиградусные морозы.

Сегодня «Бобруйскагромаш» – холдинг из шести предприятий. В 2019 году при поддержке государства там началась модернизация. И к началу этого года выручка утроилась.

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Свои не только площадки для занятий зимними видами спорта, а также инвентарь и техника. «Бобруйскагромаш» разработал оборудование для подготовки лыжных трасс....
 
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