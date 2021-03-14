Сохраняй спокойствие и говори правду: появилось граффити с Меган Маркл

Источник материала: ОНТ

Скандальное интервью Принца Гарри и Меган Маркл вдохновило уличного художника на создание нового арт-трибьюта в Голливуде, рассказывает журнал ELLE.

Уличный художник Teachr1 посвятил своё новое творение герцогине Сассекской. На рисунке Меган Маркл запечатлена в том же образе, в котором дала судьбоносное интервью Опре Уинфри.

Граффити сопровождает надпись: «Сохраняй спокойствие и говори правду».

Фото: @TEACHR1

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