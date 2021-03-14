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Сохраняй спокойствие и говори правду: появилось граффити с Меган Маркл
Источник материала: ОНТ
Скандальное интервью Принца Гарри и Меган Маркл вдохновило уличного художника на создание нового арт-трибьюта в Голливуде,
Уличный художник Teachr1 посвятил своё новое творение герцогине Сассекской. На рисунке Меган Маркл запечатлена в том же образе, в котором дала судьбоносное
Граффити сопровождает надпись: «Сохраняй спокойствие и говори правду».
Фото: @TEACHR1
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Скандальное интервью Принца Гарри и Меган Маркл вдохновило уличного художника на создание нового арт-трибьюта в Голливуде, рассказывает журнал ELLE. Уличный...
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