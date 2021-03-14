Стрельба в Бруклине: ранены пять человек

Источник материала: ОНТ

Вечеринка в Бруклине (Нью-Йорк) закончилась перестрелкой, пострадали пять человек, сообщает газета New York Post.

Между участниками гаражной вечеринки в районе Бруклин завязался спор, в ходе которого прозвучало несколько выстрелов. Когда люди начали покидать помещение, стрельба продолжилась на улице.

В результате инцидента пострадали четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет и 23-летняя женщина, все они госпитализированы, угрозы для жизни потерпевших нет.

Фото: Pixabay

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