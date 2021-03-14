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Стрельба в Бруклине: ранены пять человек
Источник материала: ОНТ
Вечеринка в Бруклине (Нью-Йорк) закончилась перестрелкой, пострадали пять человек,
Между участниками гаражной вечеринки в районе Бруклин завязался спор, в ходе которого прозвучало несколько выстрелов. Когда люди начали покидать помещение, стрельба продолжилась на улице.
В результате инцидента пострадали четверо мужчин в возрасте от 24 до 49 лет и 23-летняя женщина, все они госпитализированы, угрозы для жизни потерпевших нет.
Фото: Pixabay
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Вечеринка в Бруклине (Нью-Йорк) закончилась перестрелкой, пострадали пять человек, сообщает газета New York Post. Между участниками гаражной вечеринки в районе...
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