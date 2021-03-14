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На грани фантазии и реальности: фестиваль гигантских фонарей в Минске

14.03.2021 12:49 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Путешествие в мир добрых и злых героев на грани фантазии и реальности – фестиваль гигантских фонарей встречает гостей в Минске.  

Каждый вечер до 25 апреля персонажи мультфильмов, фантастические птицы и драконы оживают в ботаническом саду. На одной локации более двух десятков масштабных композиций. Самая большая — более шести метров в высоту и около 10 в длину.  

В выходные зрителей радует ещё и файер-шоу. Чтобы получить незабываемые впечатления, приходить нужно вечером, именно в это время зажигаются огни.

Ещё один бонус для детей и для взрослых — фото на память. 

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Теги: Минск
 
 
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Путешествие в мир добрых и злых героев на грани фантазии и реальности – фестиваль гигантских фонарей встречает гостей в Минске.   Каждый вечер до 25 апреля...
 
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