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На грани фантазии и реальности: фестиваль гигантских фонарей в Минске
Источник материала: ОНТ
Путешествие в мир добрых и злых героев на грани фантазии и реальности – фестиваль гигантских фонарей встречает гостей в Минске.
Каждый вечер до 25 апреля персонажи мультфильмов, фантастические птицы и драконы оживают в ботаническом саду. На одной локации более двух десятков масштабных композиций. Самая большая — более шести метров в высоту и около 10 в длину.
В выходные зрителей радует ещё и файер-шоу. Чтобы получить незабываемые впечатления, приходить нужно вечером, именно в это время зажигаются огни.
Ещё один бонус для детей и для взрослых — фото на память.
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Путешествие в мир добрых и злых героев на грани фантазии и реальности – фестиваль гигантских фонарей встречает гостей в Минске. Каждый вечер до 25 апреля...
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