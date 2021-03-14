Александр Лукашенко поздравил Патриарха Кирилла с 45-летием архиерейской хиротонии

Источник материала: ОНТ

Президент Беларуси поздравил Патриарха Московского и всея Руси Кирилла с 45-летием архиерейской хиротонии, передаёт БЕЛТА.

Александр Лукашенко отметил, что на протяжении многих веков Православная церковь служит нравственным и моральным ориентиром для миллионов верующих, выступает объединяющей силой и вдохновляет на созидательный труд.

Белорусский лидер подчеркнул, что Беларусь признает и высоко ценит вклад, который Патриарх Кирилл вносит в дело сохранения мира, укрепления духовной связи и братской дружбы народов обеих стран.

Президент пожелал ему доброго здоровья, неисчерпаемой энергии, долгих и плодотворных лет жизни, чтобы его труды и молитвы и в дальнейшем продолжали нести веру, надежду, любовь и мудрость сердцам и душам православных христиан всего мира.

Фото: БЕЛТА





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