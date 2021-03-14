В Беларусь на учения прибыли российские десантники

Источник материала: Onliner

Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что в Беларусь прибыли российские десантники. Они примут участие в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады, сообщает «Ваяр».

Вот как прокомментировал событие начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин:

— К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно.





Напомним, ранее Лукашенко и Путин договорились активизировать работу по линии Минобороны, а также Минэкономразвития и налоговых служб. Об этом со ссылкой на Дмитрия Пескова пишет ТАСС.

Сообщалось, что взаимодействие в оборонной сфере предполагает контакты белорусских и российских военных на уровне министерств.













