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В Беларусь на учения прибыли российские десантники
Источник материала: Onliner
Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что в Беларусь прибыли российские десантники. Они примут участие в совместном батальонном тактическом учении с одним из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады,
Вот как прокомментировал событие начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин:
— К этому учению мы долго готовились. Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами. Мы очень рады оказаться на гостеприимной белорусской земле, как всегда нас встретили очень радушно и гостеприимно.
Напомним, ранее Лукашенко и Путин
Сообщалось, что взаимодействие в оборонной сфере предполагает контакты белорусских и российских военных на уровне министерств.
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Пресс-служба Министерства обороны сообщает, что в Беларусь прибыли российские десантники. Они примут участие в совместном батальонном тактическом учении...
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