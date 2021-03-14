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Лукашенко и сын. Лукашенко и поклонницы. Лукашенко и дети. Лукашенко и лица МЧСовцев

14.03.2021 — Разное | Салiдарнасць  
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Источник материала: Салiдарнасць

Еще одна галерея с «Минской лыжни», которую публикует канал, максимально приближенный к белорусскому правителю.

Лукашенко и сын. Лукашенко и поклонницы. Лукашенко и дети. Лукашенко и лица МЧСовцев

Младший сын Николай Лукашенко, который оказался самым быстрым участником «лыжни» в Раубичах, обнимает отца

Лукашенко и сын. Лукашенко и поклонницы. Лукашенко и дети. Лукашенко и лица МЧСовцев

Лукашенко и сын. Лукашенко и поклонницы. Лукашенко и дети. Лукашенко и лица МЧСовцев

Лукашенко и сын. Лукашенко и поклонницы. Лукашенко и дети. Лукашенко и лица МЧСовцев

Лукашенко и сын. Лукашенко и поклонницы. Лукашенко и дети. Лукашенко и лица МЧСовцев

«Лизость к телу». Басков: «При хороших учителях, таких как наш глава государства, который ставит нас не только на лыжи…»

 
 
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Еще одна галерея с «Минской лыжни», которую публикует канал, максимально приближенный к белорусскому правителю.
 
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