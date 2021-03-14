Около 450 тысяч белорусов живут за черту бедности. В каком регионе их больше всего

Источник материала: Tut.by

В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума. Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в 2020 году. Сейчас БПМ составляет почти 263 рубля, а в конце 2020-о он был на уровне 258 рублей.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Среднедушевой ресурс (доход) — общий объем доходов, разделенный на численность населения. При расчете доходов на душу населения учитываются все граждане, в том числе безработные, пенсионеры, несовершеннолетние. Среднедушевые доходы нужно отличать от средних зарплат.

По данным на 1 апреля 2020 года, население Беларуси составляло 9 миллионов 397,8 тысячи человек (более свежие данные по численности населения пока не обнародованы). За чертой бедности, если исходить из этих данных, в 2020 году находилось около 451,1 тысячи человек.

Если смотреть по регионам, то в процентном соотношении больше всего тех, кто оказался за чертой бедности, проживает в Брестской области — 6,9% от численности населения, а меньше всего — в Минске (0,9%). В Минске на 1 апреля проживало 2 миллиона 18,7 тысячи человек. За чертой бедности, значит, в столице в прошлом году было около 18,2 тысячи человек.

В Брестской области на 1 апреля проживало 1 миллион 345,7 тысячи человек, значит, за чертой бедности было около 92,9 тысячи человек.

Но в численном выражении по числу тех, кто оказался за чертой бедности, лидирует Гомельская область — около 94,2 тысячи человек.

На проблему малообеспеченных ранее обращали внимание профсоюзы. По данным федерации профсоюзов, в Беларуси в некоторых районах средняя зарплата не позволяет населению совершить покупки и оплатить услуги в пределах минимального потребительского бюджета.

Если вы или ваши близкие (или знакомые) оказались за чертой бедности или ежемесячно располагаете суммой, которая близка к размеру бюджета прожиточного минимума, и готовы для журналистского текста рассказать про свои доходы и траты, то напишите, пожалуйста, на e-mail bobkov@tutby.com, в «Телеграм» @Bobkov_tut или в «Фейсбук» . Если ваш доход превышает 1000 рубелей и вы готовы рассказать про свои траты, то также напишите, пожалуйста.