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Автозадачка на выходные. Вспоминаем сигналы регулировщика в простой с виду ситуации
Источник материала: Tut.by
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Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 15 марта, в 11.00
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И снова вспоминаем ПДД в нашей воскресной автозадачке. На этот раз разбираемся с сигналами регулировщика в простой с виду ситуации.
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