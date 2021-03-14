Автозадачка на выходные. Вспоминаем сигналы регулировщика в простой с виду ситуации

Источник материала: Tut.by

Вместе с pdd.by продолжаем вспоминать Правила дорожного движения. На очереди — одна из самых сложных ситуаций — когда на перекрестке вы встречаете регулировщика.





Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 15 марта, в 11.00

Опрос Как следует поступить водителю легкового автомобиля в показанной ситуации, если он намерен двигаться прямо? Проехать перекресток первым 31% Уступить дорогу трамваю 61% Дождаться другого сигнала регулировщика 8% С этого устройства голос уже учтен 585 ответов

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