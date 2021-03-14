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Автозадачка на выходные. Вспоминаем сигналы регулировщика в простой с виду ситуации

14.03.2021 12:58 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Вместе с pdd.by продолжаем вспоминать Правила дорожного движения. На очереди — одна из самых сложных ситуаций — когда на перекрестке вы встречаете регулировщика.


Ответ на автозадачку будет опубликован в понедельник, 15 марта, в 11.00

Опрос

Как следует поступить водителю легкового автомобиля в показанной ситуации, если он намерен двигаться прямо?

Проехать перекресток первым 31%
Уступить дорогу трамваю 61%
Дождаться другого сигнала регулировщика 8%
С этого устройства голос уже учтен
585 ответов

Если вы хотите поделиться с нами фото, видео и информацией о происходящем на дорогах или ДТП — пишите нам в телеграм, вайбер или отметьте в сторис инстаграм-аккаунт @tutbylive.

 
 
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И снова вспоминаем ПДД в нашей воскресной автозадачке. На этот раз разбираемся с сигналами регулировщика в простой с виду ситуации.
 
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