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Людмила Самусенко, мать политзаключенных: «Семью порвали на куски и разбросали»
Источник материала: Партизан
33-летний Алексей и 32-летний Ким – братья. Минчане с рождения и экономисты по образованию.
Людмила и Андрэй Самусенки, родители Аляксея и Кима. Фота: Агата Квятковская / Белсат
Оба Самусенко – любители исторических реконструкций, страйкбола и охоты. Кима заключили 3 ноября, Алексея – 5-го. Обоих обвиняют по статье 342 Уголовного кодекса «Организация и подготовка действий, грубо нарушающих общественный порядок».
Кима дополнительно обвиняют по статье 349 «Несанкционированный доступ к компьютерной информации».
В семье Алексея растет 5-летний сын Вова, в семье Кима – годовалая дочь Лада
Правозащитное сообщество признало братьев Самусенков политическими заключенными.
Первое, что сделала – сожгла ботинки мужа
— Вот щит, которым я пыталась защищать своих сыновей, – Людмила Самусенко достает из шкафа льняную рубашку. – Это вышиванка – то, что мать может сделать для своих сыновей. В сентябре у Кима была свадьба, он наряжался в эту рубашку, это его свадебный костюм.
Андрей Самусенко, отец Алексея и Кима. Фото: Агата Квятковская / Белсат
Аутентичные белорусские костюмы своим сыновьям и мужу Людмила создает собственноручно: не только вышивает, но и производит льняные и шерстяные ткани на старинном ткацком станке в городской квартире. На нем хозяйка ткет еще один щит – байкю мужу Андрею.
— Мы нашли этот станок на чердаке у соседей, привезли, починили, – Людмила показывает, как работает домашняя мануфактура.
Семья коренных горожан Людмилы и Андрея Самусенков приобрела деревенский дом возле Барановичей, когда родились двое сыновей, «чтобы дети росли в общении с природой, а не с асфальтом». А в итоге и сами усвоили извечные белорусские традиции – деревенское хозяйство и охоту.
– Первое, что я сделала, когда приехали в деревню – это сожгла в печи ботинки мужа, – смеется Людмила. – Поставили сушить – и они так хорошо взялись гореть! А это начало 90-х было: ничего в магазинах нет, возвращаться не в чем. И вот он босой на велосипеде поехал в соседнюю деревню, чтобы там какие-то кеды купить. Соседи после смеялись: наш человек будет.
Кем мечтал развивать киберспорт, а если он что-то задумает, то обязательно добьется своего
– Лучше спросить, кто на митинги и шествия не ходил, – говорят о событиях августа и своем участии в них Самусенко. До сих пор семья жила в романтической атмосфере национальной истории и культуры.
— «Северный замок» и «Древо жизни» – так назывался клуб, который мы основали с Кимом, – говорит Людмила.
Согласно следствию, ночью 3 ноября 34-летний мужчина, находясь на техническом этаже здания по улице Притыцкого в Минске, вместе с неустановленными лицами, в личных интересах с помощью компьютерной техники осуществил несанкционированный доступ к информации, хранящейся в компьютерной сети Минского городского исполкома, – говорится в официальном сообщении СК. Позже, как говорится в сообщении СК, был задержан знакомый этого минчанина, также причастный к взлому компьютерной системы Мингорисполкома. Речь идет как раз о Киме Самусенко. Известно, что по этому делу также задержаны Иван Андрушойть и Александр Хацкевич.
Ткачество, реконструкция костюмов средневековья, рыцарской амуниции и оружия, участие в рыцарских фестивалях – таким был многолетний образ жизни всей семьи. В итоге Алексей и Ким закончили белорусскоязычную гимназию № 4, но высшее образование получили экономическое.
— Они оба смотрели на все события через призму логики и экономики и очень хорошо понимали, что происходит в стране. А во время выборов даже муж пытался быть наблюдателем, но его не зарегистрировали, – отмечает Людмила.
— Ким мечтал развивать киберспорт, а если он что-то задумает, то обязательно добьется своего, – продолжает Людмила. – Он создал киберспортовый клуб, стал его директором: может, поэтому его и обвиняют во взломе сайта Мингорисполкома. Но директор – это не программист, это менеджер. И он столько единомышленников собрал, такие шикарные соревнования проводил. Он молодец, я им горжусь.
Ким Самусенко вместе с женой Лесей и дочерью Ладой. Фото из семейного архива
В нашем государстве я не могу защитить ни дома, ни своих родных, ничего
– Ну, иди уже сюда, – Андрей Самусенко зовет большого добродушного пса, который тихо, но настойчиво пытается присоединиться к кругу собеседников.
– Это наш Тагир, помощник на охоте. Он породы дратгаар и очень взрослый: по человеческим меркам ему уже лет 80. Но ведь ребенок, – улыбается господин Андрей.
– Очень громкий, но общительный пес, – успокаивает гостей хозяйка. – Когда к нам ворвались «губопики» и увидели нашего Тагира, то начали стрелять, слава Богу, холостыми, – вспоминает события прошлой осени Людмила.
Андрей – потомственный охотник, с малого приучал к охоте и мальчиков: ходили на утку и на зайца в окрестностях деревенского дома на реке Щаре. В результате сыновья стали охотниками, с 18 лет имели свое оружие и ходили на охоту самостоятельно.
– Алексей – еще и упрямый рыбак: он может часами с удочкой сидеть. Я этого, конечно, не понимаю, – смеется Андрей. – Зато мы могли часами ждать кабана, бобра или какого другого зверя, и неважно – мороз, не мороз.
Все оружие у сыновей забрали. На каком основании, семье неизвестно.
— Беда в том, что в нашем государстве я не могу защитить ни дома, ни своих родных, ничего. Это очень депрессирует…. Но мы будем жить дальше. Этот театр абсурда закончится.
33-й день рождения Алексей встретил в карцере
– Я сама открыла дверь, когда позвонили в дверь и сказали, что милиция. Ведь наши ребята ни в чем не виноваты, нам нечего было бояться, – утверждает Людмила. – Андрея повалили на пол, вывернули плечо, мне лицо руками зажали. Даже когда узнали, что Кима у нас нет, он в соседнем доме квартиру снимал, то у нас обыск все равно продолжили.
Кима избили при жене и дочери, забрали охотничье оружие, клубные доспехи, компьютеры и всю другую технику, даже страйкбольный привод. А через день то же произошло в семье Алексея.
– Невестке удалось сообщить, что у них обыск, а мы успели добежать до подъезда, когда Лешу выводили. И только смогли ему сказать, что мы его любим. А что еще скажешь?..
Родители были уверены, что сыновей освободят не позже, чем через 15 суток, но братья Самусенко в тюрьме уже четыре месяца.
«Дорогой почтальон» – так старшие Самусенко называют адвоката. От него и знают, что свой 33-й день рождения в январе Алексей встретил в карцере.
— Я думаю, что вот эта закалка охотника помогла ему целый месяц в январе, когда был такой мороз, выдержать карцер, – надеется Андрей.
Нам помогают со всех сторон, на каждом шагу поддерживают
Шок. Так характеризует Людмила состояние своей семьи после задержания сыновей.
— Сидим втроем – я, Андрей и пес Тагир – и не знаем, что делать.
Алеся, жена Кима, ради безопасности уехала к родителям в Украину. Годовалая девочка растет без папы. С 5-летним сыном Алексея «тему папы» стараются не поднимать, чтобы дополнительно не травмировать мальчика.
— Твою семью порвали на куски и разбросали: сыновья где-то там, невестки где-то там, внуки где-то там. Все, мир закончен, – с ужасом вспоминает первые дни Людмила Самусенко. Покой пришел, когда от ребят начали идти письма: «то, чем семья живет сейчас».
На фестивале Алексей с матерью Людмилой. Фото из семейного архива
– Сыновья у нас как были героями, так и остались, – говорит Людмила. – Они не только не жалуются, но еще и нас поддерживают. Пишут, что чувствуют за собой правду, не боятся никакого приговора, так как не имеют за собой никакой вины. Пишут: «вы должны дождаться нас без приключений», – смеется Людмила.
Позор – так называют родители происходящее с их сыновьями и со страной. И этот позор они «выбросят из своей семьи и из Беларуси». А еще старшие Самусенко впечатлены солидарностью и поддержкой друзей, знакомых и незнакомых белорусов:
— Невероятная поддержка! Наверное, нам пришлось бы продать квартиру, иначе мы сами не справились бы. Нам помогают со всех сторон, мы на каждом шагу имеем эту поддержку. Мы очень благодарны всем!
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33-летний Алексей и 32-летний Ким – братья. Минчане с рождения и экономисты по образованию.
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