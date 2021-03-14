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Вот так побеждают в Беларуси: Николай Лукашенко обошел призера Олимпиады по биатлону Новикова

14.03.2021 13:05 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Команда Александра Лукашенко одержала сегодня победу на «Минской лыжне».


 фото 2018 года, фото РИА Новости

Николай Лукашенко проехал дистанцию быстрее всех – 6 минут и 15 секунд. Также бежавший на третьем этапе серебряный призер Олимпиады-2010 по биатлону Сергей Новиков из Могилева допустил два промаха и уступил Николаю около 50 секунд, сообщил в эфире «Беларусь 1» ведущий БГТРК Николай Стуло.
 
Теги: Могилев
 
 
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Команда Александра Лукашенко одержала сегодня победу на «Минской лыжне».
 
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