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От спора до ора: как не перейти черту в жаркой дискуссии
14.03.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь
Источник материала: Sputnik Беларусь
"Ты просто еще слишком молодой". "Так поступали наши родители". "Если не согласишься, проект провалится". Как распознать логические уловки и манипуляции? Возможно ли добиться, чтобы агрессивный оппонент услышал реальные аргументы? Как научиться слышать самому? И в какие споры лучше вовсе не ввязываться?
Ваня, Лина и Ксюша разбираются, как в спорах с близкими, коллегами или троллями в интернете не перейти на ор. Руководитель клуба парламентских дебатов НИУ ВШЭ Мария Рыбникова объясняет, как дискутировать с "диванными экспертами".
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Не переходить на личности, не воспринимать аргументы на свой счет, не перебивать оппонента и не бояться признать свою неправоту. Как в эмоциональном споре, когда...
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