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Совместные белорусско-российское военные учения начинаются под Могилевом

14.03.2021 13:11 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Источник материала: Sputnik Беларусь

МИНСК, 14 мар ― Sputnik. В Беларусь прибыли военнослужащие 234-го десантно-штурмового полка 76-й гвардейской десантно-штурмовой дивизии Воздушно-десантных войск ВС России, сообщает Telegram-канал Министерства обороны Республики Беларусь.

"Сейчас продемонстрируем все свои наработки, а также поделимся своим опытом с белорусскими коллегами", - рассказал зам командира гвардейского десантно-штурмового соединения ВДВ Вооруженных сил РФ - начальник воздушно-десантной службы гвардии полковник Роман Самохин.

Около 100 российских десантников примут участие в совместном белорусско-российском батальонном тактическом учении. В них также примут участие бойцы одного из подразделений 103-й Витебской отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

© Sputnik / Виктор Толочко
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Учения будут проходить на полигоне "Осиповичский" Могилевской области. Они стартуют  сегодня, 14 марта, и продлятся до 27 марта включительно. Военнослужащие будут отрабатывать подготовку и ведение специальных действий усиленным парашютно-десантным батальоном.

Три этапа учений

В рамках учений батальон проведет спецдействия, будет преодолевать водную преграду, выходить на этапы боевой стрельбы. Часть учений пройдет днем, часть — ночью.

Как отметили в Минобороны Беларуси, совместные учения позволят усовершенствовать навыки командирам при управлении подчиненными подразделениями в непростой учебно-боевой обстановке. Личный состав сможет совершенствовать полевую выучку.

Такие учения позволят белорусским военнослужащим обменяться самым передовым опытом с российскими коллегами.

Учение есть в плане взаимодействия между Министерством обороны Республики Беларусь и Министерством обороны Российской Федерации на 2021 год.

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Теги: Минск
 
 
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Учения пройдут на полигоне "Осиповичский", туда уже прибыли как белорусские, так и российские десантники.
 
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