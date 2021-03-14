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Почти полмиллиона белорусов живут за чертой бедности

14.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Почти полмиллиона белорусов живут за чертой бедности

  • 14.03.2021, 13:11
Почти полмиллиона белорусов живут за чертой бедности

В каком регионе их больше всего.

В Беларуси за чертой бедности находится 4,8% населения. Среднедушевые располагаемые ресурсы этих белорусов недотягивали до бюджета прожиточного минимума. Это следует из информации Белстата по выборочному обследованию домашних хозяйств по уровню жизни в 2020 году. Сейчас БПМ составляет почти 263 рубля, а в конце 2020-го он был на уровне 258 рублей, пишет tut.by.

Если смотреть по регионам, то в процентном соотношении больше всего тех, кто оказался за чертой бедности, проживает в Брестской области — 6,9% от численности населения, а меньше всего — в Минске (0,9%). В Минске на 1 апреля проживало 2 миллиона 18,7 тысячи человек — за чертой бедности в столице в прошлом году было около 18,2 тысячи человек.

В Брестской области на 1 апреля проживало 1 миллион 345,7 тысячи человек, значит, за чертой бедности было около 92,9 тысячи человек.

Но в численном выражении по числу тех, кто оказался за чертой бедности, лидирует Гомельская область — около 94,2 тысячи человек.

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Теги: Минск
 
 
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