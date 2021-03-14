Источник материала: Хартия'97

Мелитина Станюта: Ветер перемен чувствуют все 14.03.2021, 13:00

Почему знаменитая гимнастка заслужила народное уважение.

Гимнастка Мелитина Станюта – одна из тех, кто давно и последовательно выступает против беззакония и насилия, что видит на Родине. Свою позицию гимнастка выразила еще до выборов и до сих пор ее придерживается, заслужив народное уважение. «Трибуна» вспоминает всю уже скоро девятимесячную историю непокорной белоруски.

Объяснила реалии выборов еще в июне после задержания Бабарико

Пожалуй, окончательно стал понятен настрой власти на выборы-2020 18 июня – в тот день были отправлены за решетку один из фаворитов гонки Виктор Бабарико и его сын (а также глава штаба) Эдуард (обвинение, хотя уже даже начался суд, до сих пор сильно напоминает перечисление обычных деталей предпринимательской деятельности). Вечером того летнего дня неравнодушные к судьбе своей страны беларусы собрались в центре Минска в растянувшуюся на километры цепь солидарности.

Станюта тогда рассказала о событиях в своем Instagram, причем на английском – чтобы донести информацию за пределы страны. Гимнастка написала не только об аресте Бабарико, но и о других уже имевшихся к тому моменту репрессиях, а также в целом о том, как тысячи людей пошли отдавать свои подписи за независимых кандидатов вместо «авторитарного Лукашенко».





Возмутилась июльским задержанием очереди в магазин – и потеряла программу на госТВ

Считанные дни спустя произошел новый возмутительный эпизод – силовой разгон очереди в магазин беларусской одежды symbal.by, который вынужден был закрываться из-за пресса системы после выпуска маек «Психо3%». Станюта, которая когда-то участвовала в рекламе магазина, не смогла смолчать. «В демократических странах, если гражданин не нарушает закон – он под охраной! А что это было?! Стоишь в очереди в магазин – сидишь в автозаке! Где делся закон, который нас охраняет?!», – написала девушка.

Это высказывание сильно не понравилось начальникам на госТВ, где Станюта по понедельникам появлялась на экране с уроками гимнастики, – там заявили, что девушка «нарушила корпоративные правила», и не пустили в эфир уже отснятый выпуск. После такого Мелитина уволилась, потеряв целых 400 рублей в месяц – совесть оказалась дороже.

К слову, видеоуроки Станюты исчезли не совсем – рубрика переехала на tut.by, где гимнастка показывала упражнения в том числе в компании баскетболистки Елены Левченко и экс-пресс-секретаря брестского «Динамо» Ольги Хижинковой.

Рассказала миру о насилии в Беларуси уже 10 августа и выступила за честные выборы

На выборах Станюта успела проголосовать за Светлану Тихановскую, к которой приходила на предвыборный митинг на площади Бангалор, но жуткие события после закрытия участков наблюдала уже из-за пределов Беларуси. И пока даже многие будущие народные герои не реагировали публично на насилие силовиков – не забываем, что в стране в те дни было очень плохо с доступом в интернет, – Мелитина, увидев многочисленные его примеры на видео, уже 10 августа написала: «Тысячи безопасных людей вышли на улицы за справедливостью. Против них ОМОН применял силу, дубинки, резиновые пули, слезоточивый газ, светошумовые гранаты. Крови много». Кроме того, Станюта размещала очень много фото и видео в сторис. «Как можно сидеть молча, когда силовики издеваются над людьми, которые вышли на мирные акции? У меня был доступ в интернет, поэтому я использовала по максимуму свою международную аудиторию в инстаграме, чтобы показать, что на самом деле происходит», – впоследствии поясняла гимнастка.





Когда позже стало известно о погибших, а вконец избитые люди начали выходить с Окрестина, Станюта высказалась еще ярче: «Врагу не пожелаешь понимать, что в твоей стране есть люди, способные убивать, калечить, издеваться, зарплаты и премии которым платят из налогов. Слышать, как за стеной кричат от боли люди. И знать, что для кого-то все еще «все хорошо и все круто».

Подписание Станютой возникшего в спортивной среде письма за честные выборы и против насилия при такой позиции казалось само собой разумеющимся – Мелитина не разочаровала.

Призвала военных защитить народ

Поддержала девушка своей подписью и другое послание, которое к 16 августа записали представители творческой интеллигенции. В сильном видео они не только потребовали уголовных дел за насилие над протестовавшими и случайными прохожими, но и напрямую обратились к беларусской армии, призвав военных «оправдать честь и защитить свой народ». К сожалению, не помогло.

Поддержала продолжателей дела своей прабабушки, не согласившихся развлекать режим

Многие из участников видео выше – многолетние актеры Купаловского театра, которые после выборов массово выступили на стороне народа. Минкульт быстро убрал с должности директора Павла Латушко, а вслед за ним уволились еще 58 актеров и работников, не видевших возможности думать о спектаклях, особенно комедийных, в такое время склонившись перед режимом. И для Мелитины это явно была особая новость – ведь ее прабабушка Стефания Станюта была настоящей легендой Купаловского, выходив на его сцену невероятное количество раз с 1932 года до самой смерти в 2000-м.

Правнучка поддержала продолжателей дела великой родственницы – в специальной футболке записала стихотворение самого Янки Купалы «Годзе».

Поучаствовала Станюта и в поздравлении театра со 100-летием, выпавшем на тяжелое время. «Наверное, ни одна труппа так свободно не справляла свой юбилей. Мое сердце восхищенного зрителя, как и сердца миллионов беларусов, с вами – и во время спектаклей, и сейчас, в минуты испытаний, и навсегда», – сказала девушка.

Митинговала с БЧБ-флагом даже в России (после этого получила угрозы)

Конечно, видели Станюту и на митингах. Причем выражение гражданской позиции вживую не зависело от местоположения Мелитины. Например, 6 сентября гимнастка вышла с БЧБ-флагом к белорусскому посольству в Москве.

После этого жеста на чужой территории Станюта получила анонимные угрозы – один из скринов с советом «беречь ножки и ##### [лицо]» она выложила в своем Instagram. Благо что слова остались пустыми.





Получила респект от Михалка – он считает «гордостью и элитой»

В октябре один из самых известных музыкантов Беларуси, лидер давным-давно протестных «Ляписа» и BRUTTO Сергей Михалок жестко прошелся по событиям в Беларуси и некоторым ее жителям. В частности, досталось молчащим спортсменам – хоккеистам, например, которых музыкант назвал «получающими деньги ни за ### [что] хихиистами», неспособными собрать зрителей в ледовых дворцах. Досталось и начальникам от спорта – Михалок заявил, что на руководящие посты там ставят «каких-то ######### [идиотов] с барсетками», которые к тому же давят на спортсменов.

Музыкант пришел к выводу, что управлять спортом должны сами честные атлеты – среди кандидатов упомянул как раз Станюту, выразив ей и другим свободным спортсменам респект. «Разгоняют людей, которые ради страны тренируются годами, берут рекордные высоты, представляют нашу страну. Да вообще это гордость, это элита. Посмотрите, какая красавица Саша Романовская, фристайлистка, Виталий Гурков, Мелитина Станюта. Они должны вами [нынешними спортуправленцами] командовать», – резюмировал Михалок.

Говорила о «сутках» Левченко, гибели Бондаренко и колонии за журналистский стрим

Время шло, а в Беларуси все продолжали происходить ужасающие события. Станюта не молчала и о них – так, при аресте Левченко записала видео со словами: «Вся Беларусь с тобой. Я знаю, что ты все выдержишь. Мы тебя очень ждем».