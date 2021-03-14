Источник материала: Хартия'97

Как начиналось добровольческое движение в Украине 2 14.03.2021, 12:46

Защищать государство необходимо было немедленно.

Добровольческое движение началось в самые опасные времена для Украины и стал важной составляющей героической истории украинского народа, пишет бывший секретарь СНБО Украины Александр Турчинов:

— В 2014 году, когда выносили гробы с героями Небесной Сотни на Майдане, когда на счетах Украины оставалось всего 100 тысяч гривен, а вся властная верхушка во главе с Януковичем разбежалась, как крысы, перед этим разрушив и разоружив армию, Россия начала военную агрессию против нашей Украины.

Чтобы провести мобилизацию, восстановить боеспособность Вооруженных Сил Украины, одеть и вооружить воинов, нужно было время. Но враг не ждал, когда мы сможем провести подготовку и слаживание наших войск и восстановить недееспособную военную технику. Защищать государство необходимо было немедленно. Именно тогда я обратился ко всем украинским патриотам с призывом не ждать повесток в военкоматы, а встать в проломе за Украину.

Во время таких страшных испытаний начали формироваться добровольческие батальоны. Тысячи настоящих патриотов Украины ушли на фронт, без специальной подготовки, без бронежилетов и шлемов и даже без военной униформы, которой тогда также не было, с легким оружием и в собственной одежде. Именно благодаря добровольцам, которые, жертвуя собой, приняли на себя первый удар врага, наступление на Украину было остановлено, а мы смогли выиграть столь нужное время, чтобы восстановить Вооруженные Силы, а впоследствии освободить две трети Донбасса. Помним всех, кто отдал свою жизнь, защищая Украину!

С праздником, добровольцы, пусть Бог хранит вас и ваши семьи! Знаю, если потребуется защищать Украину, вы снова без всяких колебаний станете на ее защиту.

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