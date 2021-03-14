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Фотофакт: Партизанский десант высадился в центре Бобруйска
Источник материала: Хартия'97
Фотофакт: Партизанский десант высадился в центре Бобруйска
Жители города задали жару местным пропагандистам накануне Дня Воли.
Бобруйск готовится ко Дню Воли. В центре города побывал партизанский десант и оставил множество бело-красно-белых наклеек.
Досталось и анклаву лукашистов из «Бабруйскага Жыцця» — местной пропагандистской газеты.
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Жители города задали жару местным пропагандистам накануне Дня Воли.
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