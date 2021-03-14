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Фотофакт: Партизанский десант высадился в центре Бобруйска

14.03.2021 13:23 — Разное | Хартия'97  
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Источник материала: Хартия'97

Фотофакт: Партизанский десант высадился в центре Бобруйска

  • 14.03.2021, 12:40
  • 2,498
Фотофакт: Партизанский десант высадился в центре Бобруйска
Иллюстрационное фото

Жители города задали жару местным пропагандистам накануне Дня Воли.

Бобруйск готовится ко Дню Воли. В центре города побывал партизанский десант и оставил множество бело-красно-белых наклеек.

Досталось и анклаву лукашистов из «Бабруйскага Жыцця» — местной пропагандистской газеты.

Сайт Charter97.org ведет онлайн-трансляцию 218-й дня белорусской Революции.







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Жители города задали жару местным пропагандистам накануне Дня Воли.
 
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