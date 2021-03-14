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В Латвии пенсионерам и инвалидам выплатят по 200 евро
Источник материала: Хартия'97
В Латвии пенсионерам и инвалидам выплатят по 200 евро
Пособие связано с эпидемией COVID-19.
Сейм Латвии поддержал поправки, согласно которым пенсионерам и инвалидам выплатят единовременное пособие в 200 евро, пишет
Кто сможет получить выплату?
Пособие в размере 200 евро в связи с объявленным из-за Covid-19 чрезвычайным положением будет предоставлено:
пенсионерам (пенсии по возрасту, инвалидности и потере кормильца);
получателям компенсаций по потере трудоспособности или государственное пособие социального обеспечения;
получателям пособий по уходу за ребенком с инвалидностью;
получателям пособий для лиц с инвалидностью, нуждающихся в специальном уходе.
В общей сложности на выплату пособий запланировано 112,5 млн евро. Государственное агентство социального страхования выплатит единовременное пособие всем указанным группам без дополнительного заявления в апреле этого года.
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Пособие связано с эпидемией COVID-19.
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