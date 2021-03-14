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Фотофакт. Лукашенко с младшим сыном обнимаются на «Минской лыжне»
Источник материала: Навiны
Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал несколько фото с Александром Лукашенко, сделанных на мероприятии «Минская лыжня — 2021».
На первом фото — политик вместе со своим сыном Николаем Лукашенко. Другие снимки на память были сделаны с участниками лыжни.
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Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал несколько фото с Александром Лукашенко, сделанных на мероприятии «Минская лыжня — 2021». На первом фото — политик вместе...
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