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Фотофакт. Лукашенко с младшим сыном обнимаются на «Минской лыжне»

14.03.2021 13:27 — Разное | Навiны  
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Источник материала: Навiны

Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал несколько фото с Александром Лукашенко, сделанных на мероприятии «Минская лыжня — 2021».

На первом фото — политик вместе со своим сыном Николаем Лукашенко. Другие снимки на память были сделаны с участниками лыжни.

 
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Телеграм-канал «Пул первого» опубликовал несколько фото с Александром Лукашенко, сделанных на мероприятии «Минская лыжня — 2021». На первом фото — политик вместе...
 
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